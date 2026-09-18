En RDEco analizaron qué cambios necesita el programa económico de Milei para impulsar el crecimiento

Ante la posibilidad de una nueva fase del programa económico, José Siaba Serrate sostuvo que el Gobierno debería revisar algunos aspectos del esquema vigente. “Hay un diseño, un perfil, si querés, ideológico bastante claro”, afirmó, aunque también destacó su sensibilidad frente a los resultados: “Milei es bilardista, o sea que es muy sensible a los resultados”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el economista planteó la necesidad de revisar el funcionamiento del régimen monetario y cambiario sin abandonar el objetivo de reducir la inflación. También analizó el nivel de liquidez, las tasas de interés, el crédito y los cambios que podrían contribuir a recuperar el dinamismo de la economía.

El régimen monetario y cambiario bajo revisión

El economista señaló que la Argentina deberá convivir con restricciones fiscales y financieras y consideró necesario revisar el funcionamiento del sistema monetario. “Quizás los cambios que podamos introducir, más allá de las políticas puntuales, deberían revisar un poco la construcción de cómo está armado, a mi juicio, el régimen monetario y cambiario”.

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Según Siaba Serrate, modificar ese esquema no implicaría abandonar el combate contra la inflación: “Eso no significa ni relajar el celo por la inflación”. En cambio, propuso una mayor flexibilidad en la administración de la liquidez: “Una política que conduce a una reducción de la cantidad real de dinero, en el fondo creo que tiene margen como para manejarse de una manera distinta”.

En esa línea, destacó señales recientes de la Tesorería: “Empieza a dejar más saldos líquidos en el sistema y no se preocupa por absorber todo el vencimiento de deuda o incluso tomar más pesos”.

Crédito, tasas y recuperación del dinamismo

Para Siaba Serrate, uno de los objetivos debería ser que el mercado opere con mayor liquidez. “Lo que hay que buscar es la posibilidad de que el mercado funcione con un poco más de liquidez, eventualmente con menores tasas de interés”.

También consideró posible un tipo de cambio más elevado dentro del esquema vigente: “Eventualmente también con un tipo de cambio un poco más alto dentro, porque tiene un margen muy grande dentro de las bandas”.

El economista advirtió sobre las dificultades generadas en el sistema crediticio: “El problema que seriamente se complicó es el tema de la MOREC”, que, según explicó, “obligó a los bancos a poner marcha atrás con las líneas de préstamos personales” y también produjo efectos sobre las empresas.

Consultado sobre posibles errores en esa estrategia, fue directo: “Yo creo que sí”, afirmó sobre la existencia de una eventual mala praxis, y agregó que es necesario corregir sus consecuencias.

El desafío de recuperar el crecimiento

Finalmente, Siaba Serrate planteó como desafío recuperar el crecimiento económico: “Darle más dinamismo a esto, volver a alcanzar, aunque sea una parte del dinamismo que tuvo el 2024, debería ser un objetivo del gobierno”.

A su juicio, esa meta “es plenamente compatible con las ideas generales del gobierno” y ya existen señales en materia de regulación bancaria y financiamiento en dólares.