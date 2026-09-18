El campo se prepara para un aporte récord de dólares al Gobierno de Milei en el año electoral

Con el pronóstico del fenómeno El Niño confirmado, las exportaciones agropecuarias alcanzarían un nuevo máximo histórico en dólares en 2027, que generaría alivio en el Gobierno nacional de cara a las elecciones presidenciales, donde Javier Milei irá por la reelección.

En el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el Ejecutivo estima que todo el comercio exterior generará el récord de US$ 133.000 millones.

A pesar de que caerá la producción y la exportación de granos y subproductos, el aporte del sector en términos de divisas por exportaciones del ciclo 2026/27 ascendería a US$ 42.200 millones, el registro más alto de la serie, de acuerdo con la última proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario.El campo proyecta una campaña récord de maíz y prevé un fuerte ingreso de dólares

De esta manera, “superaría así los US$ 41.800 millones proyectados tanto para la actual campaña, que anotó volúmenes récord, como de la campaña 2021/22 cuando los precios internacionales tocaron un pico al desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Teniendo en cuenta el relevamiento de intenciones de siembra, rendimientos proyectados para la campaña fina (trigo y cebada) y tendenciales en el caso de maíz, girasol y sorgo, la producción total de granos de la campaña 2026/27 alcanzaría las 155,8 millones de toneladas (Mt), ubicándose 10% por debajo del ciclo actual, de acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En ese contexto, el volumen de exportaciones se ubicaría en 113 Mt, que representan 5,8 Mt menos respecto a la campaña actual.

La BCR pone a la campaña agrícola argentina dentro de un escenario global atacado por varios frentes, dejando recortes significativos en la oferta mundial de productos agroindustriales.

Por un lado, la falta de lluvias y altas temperaturas del Hemisferio Norte afectaron a las cosecha de trigo y maíz. A ello se suman los pronósticos de “El Niño” con lluvias por debajo de lo normal en varias zonas productoras claves como el sudeste de Asia, Oceanía, regiones de Brasil y Estados Unidos.

Por otro lado, se ubican los conflictos geopolíticos que irrumpen en la logística de granos y productos clave para su producción y traslado, incrementan los costos y distorsionan los flujos normales de abastecimiento, como ocurre en Medio Oriente. “En este ‘nuevo mundo’, Argentina aparece como un proveedor confiable de alimentos, al mismo tiempo que las cotizaciones internacionales por maíz, soja y trigo llegaron a alcanzar máximos de tres años y medio”, señala la BCR.

Las lluvias se hacen esperar para el trigo

Todos los pronósticos indican que buena parte campaña de granos gruesos (soja, maíz, sorgo y girasol) trascurrirá con el fenómeno “El Niño”, es una realidad confirmada. “Según el Servicio Meteorológico Nacional, existe un 100% de probabilidad de mantener la fase El Niño durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre (SON) de 2026. En cuanto a su intensidad, lo más probable es que sea un evento muy fuerte y que se extienda hasta el primer trimestre del próximo año”, indicó Nehuen López, analista de mercados de Grassi.

Sin embargo, las lluvias han estado ausentes en las últimas semanas y eso se hace sentir en el estado de cultivos, sobre todo en el caso del trigo, que alcanzó la segunda superficie sembrada más alta de los últimos 17 años, con aproximadamente 6,95 millones de hectáreas.

“En cuanto al desarrollo, los cultivos requieren lluvias durante septiembre y octubre para recomponer su estado. Modelos de la BCR proyectan precipitaciones un 25% superiores a lo normal en octubre —coincidiendo con los períodos críticos del cultivo—, un 70% por encima de la media en noviembre y hasta un 90% más en diciembre. Si bien este panorama dejará excelentes perfiles de humedad para la siembra de la campaña gruesa, podría dificultar el avance de las labores de recolección de la fina”, comentó López.

En cuanto a la campaña de gruesa, cerca del 40% de los productores evalúa adelantar la ventana de siembra (y, en consecuencia, la cosecha) para hacer frente al fenómeno climático, especialmente en maíz que cubriría 8,4 millones de hectáreas. “En caso de que adelante la siembra, podríamos pensar en mayores volúmenes de maíz durante los meses de febrero, marzo y abril”, sostuvo el analista.

En soja, las proyecciones estiman 17 millones de hectáreas de intención de siembra de cara a la campaña 26/27, una superficie muy similar a los últimos años.

López indicó que “hacia adelante, será determinante monitorear el clima de corto y mediano plazo, tomar decisiones operativas con la mayor rapidez y eficiencia posible, y mantenerse atentos a la evolución de los precios ante esta dinámica. En caso de no materializarse las lluvias, podemos alejarnos de la idea de alcanzar los buenos rendimientos que tuvimos en soja y maíz durante la última campaña”.

Y concluyó: “Esto resulta clave para entender la dinámica de generación de divisas del agro, las cuales actualmente se estiman en US$ 12.162 millones para el resto de 2026, por encima de los últimos 3 ciclos a esta altura del año”.

LM/AF