Bonos globales repuntan tras el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal

Los rendimientos de los bonos globales retrocedieron el jueves, después de que el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal y su compromiso de controlar la inflación calmaran a un mercado bajo presión, con los operadores ahora atentos a la decisión clave del Banco de Japón del viernes.

El rendimiento de los Treasuries a 10 años cayó tres puntos básicos, a 4,99%, poniendo fin a ocho jornadas consecutivas de avances. Los rendimientos de los bonos de vencimiento similar de Australia y Japón bajaron cuatro puntos básicos y menos de un punto básico, respectivamente.

El rendimiento promedio de los bonos soberanos globales alcanzó esta semana su nivel más alto en 19 años, debido a que la escalada de las tensiones en Medio Oriente impulsó los precios del petróleo y las expectativas de inflación. La Fed elevó el miércoles la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, en una decisión ampliamente esperada, y la mediana de las proyecciones de los responsables de la política monetaria apuntó a un aumento adicional este año.

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“A la Fed no le quedaba otra opción que darle al mercado un aumento o arriesgarse a una venta mucho mayor en el mercado de bonos”, dijo Byron Anderson, responsable de renta fija de Laffer Tengler Investments. “La narrativa del mercado está en curso de colisión con la Fed de aquí en adelante, lo que significa más volatilidad”.

El indicador de inflación preferido del banco central se situó en 3,7% en julio, cerca de su nivel más alto desde 2023 y por encima del objetivo de largo plazo de 2% de la Fed. Warsh dijo que las cifras de inflación durante el verano no le indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente.

“Para el mercado de bonos, es probable que esto proyecte una larga sombra en lugar de generar una tormenta pasajera”, dijo Hebe Chen, analista de mercados de Vantage Global Prime. “El tramo corto ahora tiene que incorporar la posibilidad de un mayor endurecimiento de la Fed, en tanto que el tramo largo ya enfrenta la inflación, un elevado volumen de emisiones y preocupaciones fiscales, lo que significa que, incluso cuando disminuya la volatilidad inicial, podría persistir la presión hacia rendimientos más altos”.

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Japón y medidas decisivas

Al mismo tiempo que asimilaban la decisión de la Fed, los inversionistas dirigían su atención al Banco de Japón, que inició el jueves su reunión de política monetaria de dos días. Todos los analistas del BOJ encuestados por Bloomberg esperan que el banco central eleve su tasa de referencia a 1,25% desde 1%.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó un fuerte respaldo a las medidas decisivas de Japón en materia monetaria y de mercados para abordar la significativa subvaloración del yen, según un comunicado.

Aunque es probable que el mercado de bonos asimile sin grandes sobresaltos el aumento de la tasa del BOJ, “lo que agitaría a los mercados globales sería una votación de 8 a 1 o una visión restrictiva sobre la tasa terminal”, dijo Prashant Newnaha, estratega de tasas y macroeconomía de TD Securities en Singapur. “Eso sería negativo para los bonos fuera de Japón, ya que probablemente aceleraría las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que Japón pierda su condición de ancla para la renta fija global”.