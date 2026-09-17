RDC: anticipan a cuánto llegará el valor del petróleo tras el ataque al principal oleoducto de Arabia Saudita

El mercado petrolero internacional sigue bajo fuerte tensión pese a la caída registrada en los precios durante las últimas horas. Los daños provocados en el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, una infraestructura clave para transportar crudo hacia el Mar Rojo evitando el estrecho de Ormuz, volvieron a alimentar las advertencias sobre una eventual escalada del barril hasta los US$120.

Norman Powell, corresponsal de +Perfil en Estados Unidos, explicó que el deterioro de la infraestructura saudita podría limitar la capacidad del reino para sostener sus actuales niveles de exportación. “Es tan grave el daño que se le ha dado al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita que está en dudas que Arabia Saudita pueda seguir suministrando petróleo en la cantidad que lo está haciendo en este momento”, señaló.

Los daños en una ruta estratégica

El oleoducto, operado por Saudi Aramco, transportaba entre cuatro y cinco millones de barriles diarios antes del ataque y permite llevar petróleo desde el este del país hasta Yanbu, sobre el Mar Rojo. “Hasta el momento Arabia Saudita ha tenido muchos recursos para suplir al mercado mundial”, explicó Powell, mientras fuentes del sector indicaron que tres estaciones de bombeo fueron dañadas.

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El periodista señaló que las reservas disponibles en la costa occidental permitieron amortiguar inicialmente el impacto. “Tiene 24 millones de barriles depositados en un puerto en el Mar Rojo, pero ese lugar se está vaciando para poder suministrar petróleo al resto del mundo”, afirmó al describir las dificultades generadas por la interrupción.

Reparaciones que podrían extenderse varias semanas

La incógnita principal está ahora en cuánto tiempo demandará recuperar plenamente la infraestructura. “Los analistas dicen que puede llevar cinco o seis semanas más reparar lo que han causado los ataques en ese oleoducto”, sostuvo Powell. Fuentes de la industria consultadas por Reuters manejan también un plazo de entre cinco y seis semanas, aunque no descartan una recuperación parcial antes.

El cierre temporal ya obligó a Arabia Saudita a buscar rutas alternativas y ofrecer más cargamentos a compradores asiáticos mediante operaciones frente a Omán. “Su oleoducto Este-Oeste sigue cortado”, remarcó Powell, mientras Saudi Aramco intenta compensar la interrupción de los embarques desde Yanbu.

La advertencia por un barril a US$120

Powell vinculó este escenario con las proyecciones más adversas que circulan entre los grandes bancos de inversión. “Si las cosas siguen como están ahora, Goldman Sachs dice que sin duda el petróleo va a llegar a 120 dólares el barril”, afirmó durante el análisis.

Goldman Sachs ya había advertido que el crudo podría alcanzar US$120 por barril si se intensifican los ataques contra embarcaciones y aumentan las interrupciones de suministro en Medio Oriente. “Lo cual sin duda se transmitiría a los precios a nivel mundial”, agregó Powell sobre las consecuencias de una escalada semejante.

Una baja que no elimina los riesgos

Durante este jueves, el Brent retrocedió cerca de 2% hasta la zona de US$103, después de que se moderaran parcialmente los temores por la oferta. “Hoy los precios del petróleo caen por una oferta de Arabia Saudita de enviar cargamentos adicionales a Asia”, había señalado Jorge Elías al introducir el análisis.

La baja, sin embargo, no elimina las dificultades de fondo mientras continúen comprometidas las principales rutas energéticas de Medio Oriente. “Es una caída coyuntural, es una caída del día”, planteó Elías, mientras Powell insistió en que la capacidad saudita de sostener el suministro dependerá en buena medida de la velocidad con la que consiga reparar el oleoducto.