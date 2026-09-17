Qué es El Niño Costero y a qué países afectará en 2026

Una alteración oceanográfica y atmosférica de gran impacto que mantiene en vilo a las autoridades de América Latina y a los organismos internacionales de control climático es El Niño Costero. Se refiere específicamente al calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar, que se manifiesta de manera directa sobre las costas occidentales de Sudamérica.

Desde la perspectiva de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), este incremento térmico no solo amplifica los efectos del cambio climático de fondo, sino que dispara exponencialmente el riesgo de olas de calor prolongadas y déficits hídricos críticos en zonas agrícolas.

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Los voceros y expertos climáticos del organismo internacional subrayaron que los valores de los parámetros oceánicos y atmosféricos son concluyentes, respaldados por una alta coincidencia en los modelos de predicción estacional de los diferentes centros mundiales.

El Niño Costero

Estos informes técnicos señalan que la alta coincidencia entre los modelos de predicción estacional permite anticipar la persistencia de anomalías térmicas significativas, un factor determinante que intensifica los riesgos asociados al calentamiento marino superficial El Niño Costero en países como Perú y Ecuador, donde los comités técnicos especializados coordinan las alertas tempranas en sintonía con las directrices globales de la OMM.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, enfatizó que “este episodio de El Niño excepcional tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo”, generando efectos en cascada que abarcan desde la variabilidad climática hasta la seguridad alimentaria y la estabilidad del comercio global.

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¿Cuáles serán los países más afectados por El Niño Costero en 2026?

- Perú y Ecuador: constituyen los epicentros principales de El Niño Costero. Las cálidas aguas frente a sus costas propician lluvias intensas, desbordes de ríos, deslizamientos de tierra y graves afectaciones en la infraestructura urbana y productiva, con escenarios de riesgo extraordinario monitoreados de cerca por comités técnicos especializados.

- Argentina y la región del Cono Sur: aunque reciben los coletazos del fenómeno de forma indirecta mediante variaciones en la Cuenca del Plata, se anticipan períodos con precipitaciones superiores a la media en las provincias litoraleñas, elevando la probabilidad de crecidas fluviales durante los meses de primavera y verano.

- Colombia: En su franja suroeste y zonas de influencia andina, el fenómeno altera drásticamente los caudales de los ríos y los ciclos de precipitaciones, incrementando los riesgos de desabastecimiento hídrico o inundaciones repentinas.

La OMM aseguró que El Niño “se extenderá, al menos, hasta febrero del 2027”

Cuáles serán los países más afectados por El Niño Costero en 2026

- Brasil: enfrenta un notable incremento en el riesgo de sequías extremas y prolongadas en la región amazónica, lo que repercute tanto en los delicados ecosistemas forestales como en la navegabilidad fluvial y la estabilidad de la producción agroindustrial.

- Centroamérica y el Caribe: países como Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana sufren importantes tensiones hídricas y pérdidas en cosechas esenciales debido a la escasez de lluvias asociada a la fase cálida del ENOS, lo que ha llevado a varios gobiernos de la región a declarar emergencias nacionales.

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La articulación técnica entre las directrices globales de la OMM y el monitoreo subregional de las agencias de los países ribereños es fundamental para mitigar la vulnerabilidad socioeconómica y anticipar los daños derivados de estas perturbaciones oceánicas durante el ciclo 2026-2027

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