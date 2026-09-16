La OMM aseguró que El Niño “se extenderá, al menos, hasta febrero del 2027”

La OMM (Organización Meteorológica Mundial) emitió un nuevo informe sobre la evolución del clima planetario y aseguró que El Niño “se extenderá, al menos, hasta febrero del 2027”. La proyección prolonga el ciclo de alerta global, aumentando la posibilidad de eventos climáticos extremos como lluvias récord, olas de calor fuera de la habitual e inundaciones recurrentes.

Desde la sede central de la Organización Meteorológica Mundial en Ginebra, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, destacó la imperiosa necesidad de que los países potencien sus herramientas de prevención y sistemas de respuesta rápida ante un evento de magnitudes inusuales.

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“Las predicciones estacionales y las alertas tempranas resultan herramientas indispensables no solo para salvar vidas, sino para mitigar el golpe económico devastador que estas anomalías generan en los sectores productivos y en las comunidades vulnerables”, señaló Celeste Saulo.



A medida que el fenómeno meteorológico gane fuerza en el Pacífico Oriental, la interacción con la atmósfera acelerará alteraciones severas en los patrones de circulación del viento y en la distribución global de las lluvias.

Nuevo informe sobre la OMM sobre el fenómeno El Niño



El director de Servicios Climáticos de la OMM, Chris Hewitt, explicó que “cuando el pico de calentamiento oceánico alcance su cénit en los últimos meses del año, la inercia térmica de la atmósfera provoca que las consecuencias más severas de El Niño se perciban con mayor contundencia en los meses posteriores”.

Además, Hewitt, precisó que “por esta razón, el impacto en las temperaturas medias planetarias y en los regímenes de lluvias se prolongará sin interrupciones durante todo el verano austral y los primeros meses del próximo año”.

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El factor que definirá el impacto de El Niño en Argentina

El principal factor que determinará el impacto real de El Niño en el territorio argentino reside en el comportamiento del acoplamiento entre la atmósfera regional y el Océano Atlántico Sur, combinado con la frecuencia del ingreso de frentes fríos desde la Patagonia.

Si bien El Niño incrementa de forma sistemática el transporte de humedad desde el norte hacia la Cuenca del Plata, la posición precisa de los centros de alta y baja presión atmosférica dictará si esas masas de aire cálido y húmedo desencadenan precipitaciones diluviales concentradas en zonas específicas o si se distribuyen de manera más uniforme en la región pampeana y el Litoral.

El factor que definirá el impacto de El Niño en Argentina

Asimismo, la saturación previa de los suelos y el nivel inicial de los ríos representan un condicionante crítico para el grado de severidad en la infraestructura nacional. Con cauces principales como los de los ríos Paraná y Uruguay recuperando caudal a ritmo acelerado, el margen de absorción de las cuencas del centro y noreste del país es sensiblemente menor que en años de sequía.

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Por último, la capacidad de respuesta y preparación de los gobiernos locales, junto con la efectividad del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al activar alertas tempranas, definirá si el fenómeno de El Niño se traduce en una contingencia controlada o en una emergencia socioeconómica de gran escala.

PM