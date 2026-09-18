El Riesgo País sube a 524 puntos básicos y consolida su tendencia alcista en la plaza bursátil

El Riesgo País registró una nueva suba en la jornada financiera de este viernes 18 de septiembre de 2026 y cerró las operaciones en 524 puntos básicos, anotando un incremento de 14 unidades respecto de los 510 puntos del cierre previo. El índice confeccionado por la entidad bancaria estadounidense JP Morgan acentuó el sesgo ascendente que viene mostrando durante el tramo medio del mes, impulsado por la toma de ganancias y la presión vendedora sobre los títulos públicos de deuda soberana en dólares negociados tanto en Wall Street como en la plaza local.

Las inversiones que comprende el RIGI ya se acercan a los US$ 50.000 millones: cuáles son los proyectos aprobados

Este reacomodamiento en el spread crediticio consolida al indicador por encima del umbral técnico de las 500 unidades, en un escenario donde los operadores bursátiles siguen con detenimiento la evolución de los activos financieros y las variables fiscales.

El Riesgo País concluyó la rueda comercial de este viernes 18 de septiembre de 2026 en 524 puntos básicos. Durante el transcurso de la sesión comercial en los mercados internacionales, el indicador administrado por JP Morgan abrió la jornada en un valor de 510 puntos, registró un mínimo intradiario en ese nivel inicial y avanzó de forma progresiva a medida que la renta fija en moneda extranjera reajustó sus paridades a la baja, fijando su cotización de cierre definitivo en la cota informada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador elaborado por el banco JP Morgan evidenció una acentuada dinámica de reacomodamiento técnico en los paneles operados. A pesar de haber registrado episodios de descompresión a comienzos de mes —cuando descendió a 504 puntos básicos el martes 1 de septiembre y a 500 puntos el miércoles 2 de septiembre—, la prima crediticia retomó la senda alcista.

En las ruedas previas del período corriente, la cotización de la prima de riesgo argentina ratificó esta tendencia de reajuste en los rendimientos de la deuda soberana. El índice se posicionó en 494 puntos básicos el martes 8 de septiembre, retrocedió a 485 puntos el viernes 11 de septiembre y avanzó hasta los 510 puntos básicos en la rueda del miércoles 16 de septiembre.

El avance registrado en la sesión de este viernes hacia las 524 unidades ratificó la continuidad del impulso ascendente sobre el diferencial de rendimiento. Este movimiento mantiene al indicador en la franja superior del rango negociado durante las últimas semanas, lejos del pico de 532 puntos básicos alcanzado el pasado 20 de agosto.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración norteamericana son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.