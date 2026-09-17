El riesgo país bajó a 508 puntos y recortó parte de la suba de las últimas ruedas

El riesgo país argentino cerró este jueves en 508 puntos básicos, según el índice elaborado por JP Morgan, y recortó parte de la suba registrada durante las últimas jornadas. El indicador cedió dos unidades respecto del cierre del miércoles, cuando había terminado en 510 puntos, y volvió a alejarse levemente de ese nivel.

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La mejora se dio en una jornada en la que los bonos soberanos argentinos en dólares operaron con mayoría de subas, en línea con el rebote de los mercados internacionales. Los títulos públicos avanzaron alrededor de 0,2% en promedio, mientras que Wall Street llegó a registrar ganancias de hasta 1,3%.

El riesgo país continúa por encima de los 500 puntos

Con los 508 puntos de este jueves, el riesgo país permanece por encima de la barrera de las 500 unidades por tercera jornada consecutiva.

El indicador había cerrado en 485 puntos el viernes 11 de septiembre, su menor nivel en un mes. Luego avanzó a 490 el lunes, saltó a 506 el martes y llegó a 510 el miércoles, antes de recortar dos unidades durante la rueda de este jueves.

De esta manera, en las últimas cuatro ruedas el riesgo país acumuló una suba de 23 puntos desde el mínimo de 485 registrado el viernes pasado, pese al retroceso de hoy.

Los bonos argentinos rebotaron

El movimiento del riesgo país se produjo en una jornada de recuperación para los bonos soberanos en dólares. Los títulos argentinos acompañaron el mejor desempeño de los mercados internacionales luego de la fuerte reacción que generó la decisión de la Reserva Federal.

La Fed elevó el miércoles su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,75%-4%, en el primer incremento desde 2023. La decisión fue seguida inicialmente por una jornada negativa para Wall Street y los activos argentinos, aunque este jueves los mercados mostraron un rebote.

En Nueva York, los bonos argentinos mostraron avances leves, mientras que las acciones locales también operaron mayormente en positivo. El S&P Merval llegó a avanzar alrededor de 1,6% durante la rueda, mientras que los ADR registraron subas de hasta 4,7%.

La Fed y las tasas de Estados Unidos, bajo la lupa

El escenario internacional continúa siendo uno de los principales factores que siguen los inversores argentinos. La suba de tasas dispuesta por la Fed genera un contexto más exigente para los mercados emergentes, ya que eleva el rendimiento de los activos estadounidenses y puede aumentar el costo de financiamiento externo.

Sin embargo, la reacción de los mercados durante este jueves fue más favorable. Wall Street rebotó y los bonos argentinos acompañaron esa dinámica, lo que permitió que el riesgo país recortara parte del salto registrado en las dos ruedas anteriores.

El riesgo país busca estabilizarse arriba de los 500

El cierre en 508 puntos muestra una moderación respecto del máximo de 510 alcanzado el miércoles, aunque todavía se mantiene lejos de los 485 puntos registrados al final de la semana pasada.

Ahora, la evolución de los bonos argentinos y la reacción de los mercados globales después de la decisión de la Fed serán determinantes para definir si el riesgo país logra estabilizarse en la zona de los 500 puntos o retoma la tendencia alcista de las últimas ruedas.