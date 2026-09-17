La economía cayó 0,6% en el segundo trimestre del año, según el INDEC

Durante el segundo trimestre de 2026, la economía argentina exhibió una caída del 0,6% en la comparación con el trimestre previo, mientras que evidenció un crecimiento interanual del 2%, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La desocupación trepó al 7,9% durante el segundo trimestre, informó el INDEC

En efecto, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2% entre enero y julio, en relación con el mismo periodo de 2025. En términos desestacionalizados, el PIB cayó 0,6% respecto al primer trimestre del año pasado, con una variación positiva de 0,8% en la tendencia-ciclo.

En la demanda global se registró una caída de 0,8% en la formación bruta de capital fijo, un incremento de 13,7% en las exportaciones de bienes y servicios reales, un crecimiento de 0,4% en el consumo privado y una variación negativa de 4,1% en el consumo público.

En términos desestacionalizados, con respecto al primer trimestre de 2026, las importaciones cayeron 3,5%, el consumo privado registró una caída del 2,4%, el consumo público bajó 2,3%, las exportaciones crecieron 2,5% y la formación bruta de capital fijo tuvo una variación negativa de 0,8%.

Producto interno bruto por sector de actividad

En cuanto a la variación porcentual respecto a igual período del año anterior, los sectores de actividad con mayor alza fueron Pesca, con un aumento del 44,7%, Explotación de minas y canteras, con un crecimiento del 16,4% y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 6,9%.

Por otro lado, los sectores que cayeron en la comparación interanual son: Industria manufacturera, con una caída de -2,1%, Administración pública, que cayó -1,4% y otras actividades de servicios comunitarias sociales y personales, que cayó 0,9%.

El Gobierno proyecta un crecimiento del 4% para 2027

El proyecto de ley de Presupuesto 2027 contempla una inflación promedio del 21,1% y una variación interanual del 18,0%, junto con un crecimiento de la economía del 4,0%.

La principal discusión sobre estas cifras presentadas por el Gobierno está alrededor del 4% de crecimiento previsto para una economía que llegará a 2027 después de un desempeño más moderado del esperado durante este año y, además, en medio de un calendario electoral.

Federico Pablo Vacalebre, economista y profesor de UCEMA, evita calificar las proyecciones como inalcanzables, pero pone el foco en la consistencia del conjunto.

“No describiría el escenario como algo inalcanzable, pero sí exigente, bastante exigente”, señaló a PERFIL. Para el economista, más que analizar cada número de forma aislada, la clave está en preguntarse si todas las variables podrán cumplirse simultáneamente.

“El consenso privado te habla de 2,9%, por lo cual alcanzar un 4% requiere una aceleración importante en inversión y en sectores que todavía no estás viendo”, planteó. Y agregó que la actividad sigue mostrando un comportamiento heterogéneo.

FN