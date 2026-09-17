La desocupación trepó al 7,9% durante el segundo trimestre, informó el INDEC

La desocupación en el segundo trimestre se ubicó en 7,9%, marcando un incremento de 0,1 puntos porcentuales con respecto al período anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad (TA) alcanzó el 48,9%, mientras que la tasa de empleo (TE) se ubicó en 45,0%.

Por su parte, la tasa de desocupacióm –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente,

como proporción de la PEA– se ubicó en 7,9%.

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