jueves 17 de septiembre de 2026
ECONOMIA
Empleo

La desocupación trepó al 7,9% durante el segundo trimestre, informó el INDEC

El indicador mostró una suba de 0,1 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior.

Desocupación
Desocupación | Cedoc

La desocupación en el segundo trimestre se ubicó en 7,9%, marcando un incremento de 0,1 puntos porcentuales con respecto al período anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad (TA) alcanzó el 48,9%, mientras que la tasa de empleo (TE) se ubicó en 45,0%.

Por su parte, la tasa de desocupacióm –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente,

como proporción de la PEA– se ubicó en 7,9%.

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