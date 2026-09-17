A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 17 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este jueves 17 de septiembre a un valor en el mercado de $1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 17 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 17 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

RDEco: el Merval cayó 2,2% en dólares y crecen las dudas sobre el atractivo de las acciones argentinas

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 17 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.532,80 para la compra y $1.533,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 17 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 17 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 17 de septiembre a $1.594,60 para la compra y $1.595,10 para la venta.

“El Tesoro no quiso validar la tasa de casi el 10%”: en RDEco analizaron los límites del financiamiento

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 17 de septiembre a $1.989 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este jueves 17 de septiembre en $1.588,52 para la compra y $1.591,10 para la venta.

En RDEco analizaron la brecha entre los sectores exportadores y el mercado interno de la economía argentina

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 508 puntos básicos este jueves 17 de septiembre.