A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 16 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este miércoles 16 de septiembre a un valor en el mercado de $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 16 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 16 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

El riesgo país volvió a superar los 500 puntos por la caída de los bonos

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 16 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.531,90 para la compra y $1.532,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 16 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 16 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 16 de septiembre a $1.593,70 para la compra y $1.594,20 para la venta.

La Justicia aplicó la reforma laboral y una indemnización por despido se elevó a $160 millones de pesos

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 16 de septiembre a $1.989 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este miércoles 16 de septiembre en $1.588,44 para la compra y $1.594,51 para la venta.

El BCRA compró US$ 14 millones, pero las reservas perforaron los US$ 50.000 millones

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 493 puntos básicos este miércoles 16 de septiembre.