A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 15 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este martes 15 de septiembre a un valor en el mercado de $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 15 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 15 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

Viña Maipú se presentó en concurso preventivo acorralada por deudas millonarias y falta de liquidez

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 15 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.531,90 para la compra y $1.532,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 15 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 15 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 15 de septiembre a $1.593,70 para la compra y $1.594,20 para la venta.

En Ronda de Economistas analizaron los límites del plan de Milei: actividad, recaudación y crédito bajo presión

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 15 de septiembre a $1.989 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este martes 15 de septiembre en $1.588,44 para la compra y $1.594,51 para la venta.

Los 1000 días de Milei en RDEco: inflación, superávit fiscal y las deudas del modelo económico

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 493 puntos básicos este martes 15 de septiembre.

LT