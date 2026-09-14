A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 14 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este lunes 14 de septiembre a un valor en el mercado de $1.525,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 14 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 14 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

Créditos en mora: el "problema entre privados" ya llega a 18% y lleva 21 meses seguidos de suba

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 14 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.533,40 para la compra y $1.535,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 14 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 14 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 14 de septiembre a $1.595 para la compra y $1.595,50 para la venta.

El FMI enviará una misión a la Argentina la próxima semana y revisará el acuerdo con el Gobierno

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 14 de septiembre a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este lunes 14 de septiembre en $1.589,87 para la compra y $1.591,99 para la venta.

Boom y caída de la inversión

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 482 puntos básicos este lunes 14 de septiembre.