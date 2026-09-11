A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 11 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este viernes 11 de septiembre a un valor en el mercado de $1.525,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 11 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 11 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

Cuánto aumentarán jubilaciones, pensiones y AUH de ANSES tras el dato de inflación de agosto

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 11 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.532,10 para la compra y $1.534,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 11 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 11 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 11 de septiembre a $1.595,70 para la compra y $1.596,30 para la venta.

Los aumentos de las líneas de pobreza e indigencia superaron a la inflación en agosto

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 11 de septiembre a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 11 de septiembre en $1.587,73 para la compra y $1.592,48 para la venta.

El precio del petróleo escaló a US$ 107 disparado por el conflicto en Medio Oriente

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 491 puntos básicos este jueves 10 de septiembre.