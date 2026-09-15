El BCRA compró US$ 14 millones, pero las reservas perforaron los US$ 50.000 millones

El Banco Central volvió a comprar dólares este martes, aunque no logró evitar una fuerte caída de las reservas internacionales. La autoridad monetaria adquirió US$ 14 millones en el mercado cambiario, mientras que el stock de reservas brutas terminó en US$ 49.953 millones, unos US$ 458 millones por debajo de los US$ 50.411 millones registrados el lunes.

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El resultado se produce luego de que el BCRA comprara US$ 12 millones en la rueda anterior, aunque las reservas también habían caído US$ 58 millones. Así, la autoridad monetaria mantiene un saldo comprador en el mercado, pero la evolución del stock de reservas continúa mostrando movimientos a la baja.

La jornada cambiaria mostró al dólar mayorista con una leve baja: terminó en $1.506,50, un peso por debajo del cierre previo. En total, se negociaron US$844 millones en el mercado.

El BCRA mantiene un ritmo de compras reducido

La nueva intervención del Banco Central se da después de una marcada desaceleración en el ritmo de acumulación de divisas durante septiembre. Al cierre de la jornada lleva comprados US$ 183 millones. El promedio diario también se encuentra por debajo de agosto, donde en el octavo mes alcanzaba los US$ 38 millones frente a los US$ 14 millones en septiembre.

El debate por las reservas de oro

La evolución de las reservas también ocurre en medio de la discusión política por el destino del oro del Banco Central trasladado durante 2024.

El bloque de senadores peronistas presentó un proyecto para citar de urgencia al titular del BCRA, Santiago Bausili, con el objetivo de que brinde información y documentación sobre el traslado y la localización de las reservas de oro.

El pedido se produjo después de la exposición de Bausili ante las comisiones de Economía Nacional y Presupuesto del Senado. Los legisladores plantearon interrogantes sobre la trazabilidad del oro, sus condiciones de custodia y la documentación relacionada con las operaciones.

FN