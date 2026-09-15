Ante la pregunta de Perfil, Ravier evitó responder dónde está el oro del Banco Central: “No puedo hablar por la entidad”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó dar precisiones sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central luego de ser consultado por Pablo Varela, periodista de Perfil, sobre las versiones que ubican parte de las tenencias en Suiza y otras en Londres. Ante la pregunta por el destino del oro, la falta de información remitida a la Auditoría General de la Nación (AGN) y las recientes declaraciones de Bausili ante el Senado, Ravier dijo que no puede responder por el organismo.

Durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada, Pablo Varela consultó específicamente por el destino de las reservas de oro del BCRA. La pregunta fue luego de queSantiago Bausili afirmara la semana pasada en el Senado que los lingotes se encuentran depositados en Suiza y que las operaciones fueron auditadas y aprobadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, la oposición sostiene otra hipótesis y amplió una denuncia penal contra Bausili en la que sostiene que parte del oro podría encontrarse eventualmente en Londres.

Varela también puso sobre la mesa el informe de la AGN, cuyo titular, Juan Manuel Olmos, señaló que el Banco Central no remitió la totalidad de la información requerida para poder auditar correctamente lo ocurrido con las reservas.

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Senadores del PJ ampliaron la denuncia penal contra el Gobierno por el destino de los lingotes de oro

"¿Dónde está efectivamente el oro? ¿Está en Suiza, en Londres? ¿Está total o parcialmente en distintas sedes? ¿El hecho de qué ustedes no comuniquen que esté en Londres podría tener que ver con el endurecimiento de la política respecto de Malvinas?, cuestionó el periodista al tomar la palabra. Además, Varela preguntó por la demora del Banco Central en remitir la documentación solicitada por la AGN y por el pedido de la oposición para que Bausili vuelva a presentarse ante las comisiones del Senado y dé explicaciones sobre el destino de las reservas.

La respuesta de Ravier fue breve: “Bausili ha dicho que el oro está en Suiza. No puedo hablar por el Banco Central”. Así, el vocero de Milei no respondió de manera concreta si la totalidad del oro está en Suiza, si existe una parte en Londres o si las reservas están distribuidas en distintas instituciones, tampoco precisó las razones de la demora en la entrega de información a la AGN ni confirmó si Bausili volverá al Senado.

La denuncia contra el titular del BCRA

Senadores del Bloque Justicialista ampliaron la denuncia penal contra Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, a partir de nuevos hechos vinculados con el destino, la custodia y la trazabilidad de las reservas de oro. El escrito señala las contradicciones que surgieron de las declaraciones de Bausili ante el Senado.

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El 9 de septiembre, Bausili reveló, durante la discusión de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que los lingotes fueron enviados en 2024 y que se encuentran depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS), en Suiza. Lo dijo en medio de los cuestionamientos de la oposición por el destino de las reservas y de los pedidos de información realizados sobre la operación.

Explicó que el traslado respondió a una oportunidad que se presentó en el mercado y que permitió mejorar la calidad de los lingotes a un costo menor al habitual. En ese momento, precisó, había una alta demanda por lingotes de oro y, como consecuencia, se habían reducido los costos de aceptación de piezas antiguas o consideradas de menor calidad.

“En el mercado, cuando hay más o menos escasez, ese costo se achica o agranda. A nosotros se nos dio que había alta demanda por lingotes de oro y, en ese contexto, se bajaron costos de aceptación de lingotes viejos de menor calidad”, explicó Bausili aquel día durante su exposición.

El Gobierno no va a implementar el “plan platita”

El tema del oro se produjo durante la conferencia en la que Ravier también defendió el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y aseguró que el Gobierno confía en obtener un triunfo en las elecciones de 2027. Consultado sobre si el oficialismo podrá imponerse con el actual programa económico, respondió: “Creemos que sí”. En ese sentido, descartó que el Gobierno vaya a implementar un denominado “plan platita” con fines electorales.

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El vocero también sostuvo que “el camino es este”. “Creemos que en 2027 el pueblo argentino va a acompañar porque cuando mire para atrás no va a querer volver a esa foto de diciembre de 2023 sino que va a querer seguir mejorando y solucionando los problemas que la gente tiene”, afirmó.

En otro tramo, Ravier retomó una frase reciente del Presidente, quien afirmó que “no nos gusta la foto”, y reconoció que la situación actual todavía presenta problemas. “La foto de hoy todavía tiene 30% de inflación, todavía muestra 30% de pobreza, todavía hay problemas de todo tipo”, señaló el funcionario.

Finalmente, defendió la privatización de AySA y cuestionó el funcionamiento de la empresa durante los últimos años. "Era un perfecto ejemplo de disfunción administrativa. Entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas. Las pérdidas de agua no contabilizadas se mantienen en 42% y los costos operativos aumentaron un 80%", apuntó

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