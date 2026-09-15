El riesgo país volvió a superar los 500 puntos por la caída de los bonos

El riesgo país argentino cerró este martes en 506 puntos básicos, según el índice elaborado por JP Morgan, y volvió a superar la barrera de los 500 puntos. El indicador avanzó 16 unidades respecto del cierre del lunes, cuando había terminado en 490, y revirtió así parte de la mejora registrada durante la semana pasada.

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La suba se produjo en una jornada negativa para los bonos soberanos argentinos en dólares, que registraron bajas tanto en Wall Street como en el mercado local. Los títulos Globales y Bonares retrocedieron alrededor de 0,3% en promedio en Nueva York, mientras que algunos bonos llegaron a caer cerca de 0,9%.

El riesgo país volvió a quedar arriba de los 500 puntos

Con el cierre de este martes, el indicador dejó atrás los 485 puntos del viernes, su menor nivel en un mes, y continuó con la recuperación iniciada el lunes.

En apenas dos ruedas, el riesgo país pasó de 485 a 506 puntos, una suba de 21 unidades. El movimiento vuelve a colocar al indicador por encima de una referencia seguida de cerca por los inversores que operan con activos argentinos.

La evolución del índice está directamente vinculada con el comportamiento de los bonos soberanos frente a la deuda del Tesoro de Estados Unidos. Cuando los títulos argentinos pierden valor, aumenta la sobretasa que el mercado exige para mantener deuda del país y, en consecuencia, sube el riesgo país.

Los bonos argentinos extendieron las bajas

Los bonos soberanos volvieron a operar en terreno negativo este martes. Las caídas llegaron hasta el 0,88% en Wall Street y hasta el 1% en la plaza local, con el AL35 entre los títulos más golpeados.

La presión también se trasladó a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Los ADR registraron mayoría de bajas, con retrocesos de hasta el 3%, mientras que algunas compañías lograron operar en positivo.

En el mercado local, el S&P Merval cayó 0,16% y cerró en 3.079.778,69 unidades, según datos difundidos al cierre de la rueda.

El contexto internacional volvió a pesar

El deterioro de los activos argentinos se dio en una jornada de tensión en los mercados internacionales. El petróleo Brent se mantuvo por encima de los US$100, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 5%, en medio de la expectativa por la decisión de la Reserva Federal, prevista para este miércoles.

El aumento de las tasas estadounidenses tiende a presionar sobre los activos de mayor riesgo y reduce el atractivo relativo de los mercados emergentes. En ese escenario, las bolsas de Wall Street también operaron en baja y profundizaron la presión sobre los activos financieros argentinos.

El riesgo país se aleja de los mínimos de septiembre

El salto hasta los 506 puntos marca un cambio respecto de la dinámica observada durante la primera mitad del mes. Luego de haber tocado 485 puntos el viernes, el indicador volvió a subir durante las últimas dos ruedas y quedó nuevamente por encima del umbral de los 500.

Ahora, la atención del mercado estará puesta en la evolución de los bonos argentinos y en la reacción de los mercados internacionales a la decisión de la Fed. El comportamiento de ambos factores será determinante para la evolución del riesgo país durante las próximas jornadas.