Los activos argentinos operan en rojo y el riesgo país vuelve a superar los 500 puntos

Los activos argentinos operan este martes con mayoría de bajas, en una jornada marcada por la cautela de los inversores ante la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El S&P Merval se mantiene prácticamente estable en pesos, aunque retrocede 0,8% medido en dólares, mientras los bonos Globales registran pérdidas generalizadas y el riesgo país escala 11 puntos básicos hasta las 504 unidades.

La CNV eliminó los cheques para mover fondos en el mercado de capitales y advierten por el impacto en las PyMEs

En paralelo, el dólar mayorista avanza 0,3% y se ubica en $1.513, mientras los dólares financieros operan por encima de los $1.500.

Cotizaciones a la baja en Wall Street

A nivel local, el índice S&P Merval se mantiene prácticamente estable en 3.085.053 puntos en pesos. En tanto, medido en dólares, el selectivo local pierde 0,8% a 1.919,95 puntos.

Por otra parte, las acciones y los ADRs de empresas que operan en Wall Street muestran una mayoría de rojos, encabezadas por Bioceres (-11,3%).

En ese marco, los bonos soberanos Globales (emitidos bajo legislación extranjera) cotizan con rojos generalizados de hasta 0,4%. En tanto, los Bonares (de jurisdicción argentina) alternan alzas y bajas más moderadas.

De esta manera, el riesgo país argentino avanza otros 11 puntos básicos y alcanza las 504 unidades. Así, vuelve a quedar al borde del umbral de los 500 puntos básicos.

Esto ocurre en medio de un contexto financiero internacional tenso, donde los inversores descuentan que la Fed anunciará este miércoles una suba de tasas de interés, ya que la inflación estadounidense sigue por encima de la meta.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 14 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, bajando $5 respecto al cierre de este viernes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.513. Cabe resaltar que el viernes tipo de cambio mayorista retrocedió $4,50 y terminó en $1.508,50, su segunda baja consecutiva. En esta jornada sube 0,3% para ubicarse en $1.313,5. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.536, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.597.

La Reserva Federal subirá las tasas de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos inicia este martes 15 de septiembre una reunión de dos días que puede volver a endurecer las condiciones financieras internacionales. Después de meses en los que el mercado discutía cuándo podrían comenzar a bajar las tasas, el escenario se dio vuelta: la principal hipótesis es ahora un aumento de 25 puntos básicos, mientras la inflación estadounidense sigue por encima de la meta, y los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieron a escalar.

La decisión se conocerá mañana miércoles 16 de septiembre. Para la agencia internacional Reuters, los mercados asignaban este martes alrededor de 92% de probabilidad a una suba de un cuarto de punto, que llevaría la tasa de referencia al rango de 3,75% a 4%. Un sondeo de la agencia mostró además que el 85% de los economistas consultados espera ese movimiento.

La CNV eliminó los cheques para mover fondos en el mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó las modalidades de pago en el mercado de capitales y estableció que las transferencias serán el único mecanismo habilitado para la recepción y entrega de fondos entre los agentes registrados y sus clientes. El cambio implica que quienes hasta ahora podían utilizar cheques para fondear una cuenta comitente o retirar dinero ya no podrán hacerlo por esa vía y deberán recurrir exclusivamente a transferencias.

La medida quedó establecida en el Boletín Oficial del lunes 14 de septiembre, mediante la Resolución General 1166, y elimina la posibilidad de utilizar cheques para fondear o retirar dinero, con el objetivo de reforzar la trazabilidad, garantizar la disponibilidad inmediata de los fondos y evitar eventuales rechazos.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,50%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,72%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,91% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,36%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,06% y el CAC francés cae 0,34%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,41%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,54%. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió 0,85% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,01%.

Mientras tanto, los precios del petróleo subieron, con los futuros del crudo Brent de referencia por encima de los US$ 107 por barril.

FN