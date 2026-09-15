La CNV eliminó los cheques para mover fondos en el mercado de capitales y advierten por el impacto en las PyMEs

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó las modalidades de pago en el mercado de capitales y estableció que las transferencias serán el único mecanismo habilitado para la recepción y entrega de fondos entre los agentes registrados y sus clientes. El cambio implica que quienes hasta ahora podían utilizar cheques para fondear una cuenta comitente o retirar dinero ya no podrán hacerlo por esa vía y deberán recurrir exclusivamente a transferencias.

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La medida quedó establecida en el Boletín Oficial del lunes 14 de septiembre, mediante la Resolución General 1166, y elimina la posibilidad de utilizar cheques para fondear o retirar dinero, con el objetivo de reforzar la trazabilidad, garantizar la disponibilidad inmediata de los fondos y evitar eventuales rechazos.

La resolución modifica el artículo 3° de la Sección II del Título XI de las normas de la CNV y determina que los sujetos obligados deberán ajustarse exclusivamente al nuevo esquema para recibir y entregar fondos. En el caso de los ingresos de dinero, las transferencias deberán realizarse desde una cuenta bancaria a la vista cuya titularidad o cotitularidad corresponda al cliente, o desde una CVU vinculada a su CUIT y que permita identificar y seguir el recorrido de los fondos.

Elena Alonso, analista de mercado financiero de Emerald Capital, resumió el cambio como un “chau cheques”. Según explicó, hasta ahora era posible fondear una cuenta comitente o retirar fondos mediante transferencia o cheque, con un máximo de dos pagos diarios bajo esta última modalidad. La propia resolución recuerda que las normas anteriores mantenían ese límite de dos cheques por día y por cliente.

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Qué cambia para quienes operan en el mercado de capitales

La modificación también alcanza a los pagos que realizan los agentes a sus clientes. El dinero deberá enviarse a cuentas bancarias a la vista de titularidad o cotitularidad del cliente o a una CVU correspondiente a su CUIT. La obligación alcanza a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), independientemente de su subcategoría o modalidad operativa.

Alonso explicó que, para el inversor habitual, esto implica que el dinero deberá salir de una cuenta bancaria propia, de una cuenta en la que figure como cotitular o de una billetera virtual identificada con su CUIT. “No sirve mandar plata desde la cuenta de otra persona o de tu empresa si la cuenta comitente es tuya”, señaló la analista al describir los efectos prácticos de la modificación.

La CNV justificó la decisión por la necesidad de dar mayor certeza al sistema de pagos. La transferencia permite que los fondos estén disponibles inmediatamente, evita la posibilidad de rechazos vinculados con cheques y facilita el seguimiento del origen y destino del dinero. La medida profundiza así las modificaciones introducidas anteriormente mediante las resoluciones generales 1139 y 1141 en materia de prevención de lavado y procedimientos operativos.

Las excepciones y qué ocurre con los cheques de pago diferido

La Resolución General 1166 contempla un tratamiento específico para determinadas operaciones vinculadas con el sector agropecuario. Los ALyC I AGRO podrán recibir fondos provenientes de actividades de corretaje de granos, agropecuarias y agroindustriales desde cuentas bancarias afectadas a esas actividades, siempre que se garantice la trazabilidad desde el origen y puedan identificarse mediante CUIT, nombre y apellido los clientes involucrados. También se establecen condiciones particulares cuando un ALyC Integral mantiene un convenio de liquidación y compensación con un agente que desarrolla esas actividades.

La norma prevé además condiciones especiales para inversores extranjeros sometidos a una debida diligencia especial de acuerdo con la normativa de la UIF. En esos casos podrán recibir y enviar transferencias bancarias a través de entidades reguladas por el BCRA que actúen como custodios locales, bajo las condiciones y las instrucciones previstas por la resolución.

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El cambio, sin embargo, no modifica la negociación de cheques de pago diferido dentro del mercado de capitales. La propia CNV aclaró que la medida no interfiere con esa operatoria. Alonso también diferenció ambos mecanismos: la restricción se aplica a la forma en que los clientes ingresan o retiran fondos de sus sociedades de bolsa, no a la compra y venta de cheques de pago diferido como instrumento.

Las críticas por el impacto sobre las PyMEs y el impuesto al cheque

La eliminación de los cheques como modalidad para mover fondos hacia y desde las ALyC generó cuestionamientos por sus posibles efectos sobre las empresas. Franco Tealdi, Managing Partner de IEB Córdoba, sostuvo que el mecanismo permitía que las PyMEs colocaran temporalmente capital de trabajo en instrumentos financieros mientras esperaban el momento de utilizar esos recursos para afrontar sus pagos.

Tealdi ejemplificó que una empresa que recibía un e-cheq por $100 y debía pagar a un proveedor 15 días después podía endosarlo a una ALyC, invertir esos fondos durante ese período y posteriormente cancelar su obligación con otro cheque. Según su análisis, si el nuevo circuito obliga a incorporar un costo del 1,2% correspondiente al impuesto, una inversión de corto plazo con un rendimiento del 1% dejaría de resultar conveniente. “Si el costo impositivo supera el rendimiento financiero de una operación de corto plazo, la operación deja de existir”, afirmó.

Christian Buteler, economista, inversor y consultor financiero, también advirtió sobre las consecuencias tributarias que podría tener el cambio. “No solo volverán a pagar el impuesto al cheque, sino que muchos también serán afectados por el SIRCREB”, sostuvo. A su vez, señaló que existía “un flujo creciente en e-cheqs hacia y desde las ALyC” que, a su entender, quedará interrumpido con la nueva regulación.

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Así, mientras la CNV fundamenta la Resolución General 1166 en la trazabilidad, la disponibilidad inmediata del dinero y el fortalecimiento de los controles, las críticas se concentran en el efecto que podría generar sobre las operaciones financieras de corto plazo de las PyMEs.

Por último, la resolución no introduce cambios en las normas impositivas vigentes —la CNV ya había dejado esa precisión asentada al explicar las modificaciones anteriores— y su alcance concreto se concentra en establecer a la transferencia como única modalidad para recibir y entregar fondos de clientes en el mercado de capitales.

GZ / lr