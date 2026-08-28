La cantidad de cheques rechazados sin fondos cayeron en julio, según el Banco Central

La cantidad de cheques sin fondos volvió a caer en julio, marcando una señal de alivio para la cadena de pagos. Según el Informe Mensual de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la relación de rechazos por falta de fondos alcanzó “1,9% en cantidades y 1,2% en montos, lo que representó una caída de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) en cantidades respecto a junio de este año, a la vez que en montos la caída también fue de 0,1 puntos porcentuales”. El pico del año se había alcanzado en marzo, con 2,2%.

En el séptimo mes del año, se rechazaron 97.950 cheques por falta de fondos, marcando una caída de 7,0% mensual y un incremento de 25,8% con respecto al mismo mes del año pasado.

Por los rechazos, el monto involucrado se ubicó en $324.231,2 millones en términos nominales, con una baja mensual del 5,0% y un incremento interanual de 43,1%. En términos reales, descontando el efecto de la inflación, el monto deflactado cayó 7% respecto a junio y subió 6,9% respecto a julio de 2025.

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En julio se compensaron 5,2 millones de cheques (físicos y electrónicos) por $28,1 billones. El ECHEQ (cheque electrónico) ya representa el 86,3% de los montos y el 64,6% de las cantidades.

Hernán Letcher, Director Centro de Economía Política Argentina indicó que en julio se rechazaron 161.831 cheques, lo que representa 14.166 más que en el mismo mes del año pasado. “Desde noviembre de 2023 a la fecha, la cantidad total de cheques rebotados casi se duplicó (+98%)”.

En cuanto a los cheques rechazados por falta de fondos, “desde el inicio de la gestión de Milei, los rechazos por falta de saldo se triplicaron (+207%). Por su parte, los cheques no pagados llegaron a 123.254 unidades, con un incremento interanual de 22.430. Frente a noviembre de 2023, se duplicaron (+128%)”.

Cheques rechazados y salud de la cadena de pagos

“El aumento de cheques rechazados es un termómetro de la liquidez del sector privado. Cuando las empresas no tienen fondos para cubrir sus pagos, es señal de que la caja está ajustada, los cobros se demoran o la actividad no genera el flujo esperado. Esto impacta en toda la cadena de pagos: proveedores que no cobran, cadenas que se rompen y más presión financiera”, indicaron desde el CEPEC.

La consultora destacó que el crecimiento de los cheques rechazados es superior al crecimiento de los cheques emitidos. Mientras los cheques electrónicos emitidos crecieron 6% en cantidad, los rechazados por falta de fondos lo hicieron al 25,8%.

“La brecha se amplía y eso es una alerta: la calidad del crédito comercial está empeorando. El gobierno puede mostrar que la digitalización avanza y que el sistema financiero está modernizado, pero el aumento de cheques sin fondos revela una realidad incómoda: las empresas están con problemas de liquidez. Si la tendencia sigue, los proveedores van a empezar a exigir pagos más adelantados o condiciones más duras, lo que frena la actividad”, indicó el análisis.

LM