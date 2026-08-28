Peter Thiel se convierte en blanco de la oposición argentina antes de las elecciones

A un año de las elecciones presidenciales de Argentina, Peter Thiel se ha convertido en el símbolo, según la oposición, de que el presidente Javier Milei ha puesto al país en venta.

Legisladores de la oposición celebraron el viernes una audiencia de cinco horas en el Congreso para examinar los intereses de Thiel en Argentina, aumentando la presión sobre el multimillonario tecnológico, que compró una mansión en Buenos Aires y una participación en la mayor exportadora de petróleo del país.

Periodistas de PERFIL expusieron en el Congreso sobre Peter Thiel

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Thiel también se reunió con Milei y miembros del gabinete este año, justo cuando el presidente libertario comenzó a impulsar un proyecto para facilitar a los extranjeros la compra de tierras en Argentina y otro que permitiría que empresas fueran administradas íntegramente por inteligencia artificial.

La ofensiva legislativa forma parte del esfuerzo de Milei por atraer nuevas inversiones extranjeras a Argentina. Pero los proyectos han generado rechazo entre la población, dando a sus opositores peronistas la oportunidad de aprovechar el sentimiento nacionalista de cara a la campaña del próximo año.

Thiel se ha convertido en un blanco conveniente. La audiencia del viernes giró en torno a una sola pregunta, proyectada en letras blancas sobre un fondo rojo sangre en las pantallas de la sala del Congreso: ¿Por qué está Thiel aquí?

La audiencia siguió a una protesta frente a la propiedad de Thiel en Buenos Aires, donde un grupo de manifestantes se disfrazó de Gandalf en alusión a su afición por El Señor de los Anillos. Con capas grises y sombreros puntiagudos, entonaron cánticos de fútbol cargados de insultos, con letras adaptadas para burlarse de Thiel y de su empresa de análisis de datos. También portaban una pancarta que decía: “You shall not pass!”.

Los legisladores que organizaron el acto en el Congreso intentaron presentar los intereses de Thiel en el país sudamericano como algo más siniestro.

“Para entender a Peter Thiel, quizás haya que leer menos El Señor de los Anillos y ver más Terminator 2”, dijo Juan Marino, diputado peronista que organizó el evento. “Esa distopía futurista, donde la tecnología extermina a la humanidad, y, por lo tanto, visualizar con total claridad qué es ese el futuro y el presente que ellos nos proponen”.

Refugio nuclear

Sobre la mesa a la izquierda de Marino había carteles con los nombres de Thiel, Milei y otros miembros de su gabinete. Aunque habían sido invitados, ninguno asistió. En su lugar, los legisladores de la oposición convocaron a expertos en inteligencia artificial, tecnología, teología y uso de tierras para exponer distintas teorías sobre los intereses de Thiel en Argentina, muchos de ellos con advertencias sobre posibles consecuencias catastróficas.

Un representante de Thiel no respondió a una solicitud de comentarios.

El espectáculo tuvo lugar en un momento difícil para Milei, cuyos índices de aprobación se encuentran cerca de los niveles más bajos de su presidencia.

Antes este mes, un proyecto que habría flexibilizado los límites a la compra de tierras argentinas por extranjeros provocó un fuerte rechazo público, lo que llevó a los legisladores a eliminar sus disposiciones de mayor alcance antes de aprobarlo.

La oposición ahora centra su atención en otras propuestas, entre ellas el proyecto sobre inteligencia artificial y otro que ampliaría generosos beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios a nuevas industrias, incluidos los centros de datos. Milei también busca crear un programa de pasaportes a cambio de inversiones, alimentando las acusaciones de que está vendiendo los recursos de Argentina para impulsar su reelección en 2027.

El principal interés de Thiel en Argentina es contar con un búnker para protegerse ante una posible catástrofe nuclear, según dos personas familiarizadas con la situación. También respaldó con entusiasmo la idea de Milei de permitir que la inteligencia artificial administre empresas, aunque no participó en la redacción de la propuesta, según un funcionario del gobierno que pidió el anonimato para hablar de asuntos internos.

Thiel tenía previsto hablar la próxima semana en una conferencia empresarial en Buenos Aires, pero canceló su participación sin dar explicaciones.