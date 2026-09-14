Un economista reconoció en RDEco la baja de la inflación, pero advirtió: “Se tardan años” en llegar a niveles cercanos a cero

La inflación argentina volvió a ubicarse en el centro del debate luego de conocerse un dato mensual de 1,7%. El economista y filósofo Horacio Fazio reconoció la fuerte desaceleración alcanzada, aunque advirtió que el tramo desde una inflación todavía de dos dígitos anuales hasta valores cercanos a cero puede resultar mucho más difícil.

En diálogo con Santiago Llull, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Fazio cuestionó especialmente las expectativas sobre la velocidad con la que podría completarse ese proceso.

El desafío de completar la desinflación

“Hay que reconocerle al Gobierno que ha tenido éxito en bajar la inflación de tres dígitos, 300%, más o menos al 30% actual”, señaló Fazio.

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Sin embargo, consideró que existe un “sesgo o cepo ideológico” en la expectativa del presidente Javier Milei de alcanzar rápidamente niveles de inflación mensual cercanos a cero. “Este condicionamiento ideológico es muy peligroso, sobre todo en la planificación del futuro de cualquier país y en particular el caso argentino”, sostuvo.

Para el economista, la dificultad aumenta a medida que los niveles de inflación se reducen. “Es más fácil bajar la inflación de tres dígitos a dos dígitos, como estamos ahora, 300 al 30%, que de dos dígitos a cero”, afirmó.

Las experiencias de Uruguay, Israel y Chile

Fazio planteó que el análisis del proceso argentino debería incorporar experiencias internacionales y no quedar limitado a posiciones teóricas. En ese sentido, mencionó los casos de Uruguay, Israel y Chile, países que, según explicó, necesitaron períodos prolongados para reducir de manera significativa sus tasas de inflación.

“Se tardan años. Esto es experiencia económica concreta”, remarcó. Para Fazio, esa referencia adquiere particular importancia en Argentina debido a su extensa historia de inflación elevada e incluso episodios de hiperinflación.

Estados Unidos también enfrenta presión sobre los precios

Ezequiel Vega amplió el análisis hacia el escenario internacional y señaló que la inflación interanual de Estados Unidos se ubicó en 3,4%, todavía por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

El analista financiero destacó especialmente el impacto de los precios de la energía. Según explicó, las variaciones del petróleo repercuten sobre el diésel y las naftas y terminan trasladándose al resto de los precios.

Vega también mencionó que el Banco Central Europeo elevó su tasa de interés al 2,50% y señaló que su presidenta, Christine Lagarde, no descartó nuevos movimientos si la inflación persiste.

Tasas elevadas y mercados atentos a China

El escenario de tasas altas también alcanza a los mercados de deuda. Vega señaló que los rendimientos de los bonos estadounidenses permanecen elevados, con el título a 30 años alrededor del 5,34% y el de 10 años cerca del 4,8%.

También mencionó movimientos similares en bonos europeos, mientras China mantiene rendimientos inferiores al 2%.

Según Vega, todavía no se observa un desplazamiento masivo de capitales hacia Asia, aunque consideró que China podría ganar protagonismo si logra mostrar indicadores sólidos tanto en el frente macroeconómico como en la actividad de sus empresas.