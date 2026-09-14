El riesgo país subió a 490 puntos por la caída de los bonos argentinos

El riesgo país argentino cerró este lunes en 490 puntos básicos, según el índice elaborado por JP Morgan, y volvió a acercarse a la barrera de las 500 unidades. El indicador avanzó cinco puntos respecto del cierre del viernes, cuando había terminado en 485 puntos y había alcanzado su nivel más bajo en un mes.

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La suba se produjo en una jornada negativa para los bonos soberanos argentinos, que operaron en baja en Wall Street, en línea con un escenario internacional de mayor aversión al riesgo.

El riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos

Con el cierre de este lunes, el indicador interrumpió la tendencia de mejora que había mostrado durante la semana pasada. El viernes había descendido hasta 485 puntos, su menor nivel en un mes, y había quedado 27 unidades por debajo del cierre previo.

Ahora, con los 490 puntos, el riesgo país permanece por debajo de los 500, aunque recortó parte de la mejora acumulada en las últimas ruedas.

El movimiento refleja principalmente la evolución de los bonos argentinos frente a la deuda estadounidense, ya que una caída en los títulos locales incrementa la sobretasa que los inversores exigen para mantener deuda argentina.

Los bonos argentinos operaron en baja

Los títulos soberanos en dólares registraron bajas durante la jornada y presionaron al alza al riesgo país. Durante las primeras horas de negociación, las caídas llegaron hasta el 0,8%, en una rueda en la que también retrocedieron buena parte de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

El deterioro se dio en un contexto internacional más complejo, con una suba de las tasas de los bonos estadounidenses y mayor presión sobre los activos de riesgo. A eso se sumó el nerviosismo en Wall Street por las valuaciones de las empresas vinculadas con inteligencia artificial.

Un escenario internacional que vuelve a pesar

La rueda estuvo atravesada además por el avance del precio del petróleo y el temor a que una inflación internacional más persistente limite el margen de los principales bancos centrales para reducir las tasas de interés.

En Estados Unidos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años volvió a superar el 5%, un movimiento que encarece el financiamiento y genera presión sobre los activos de los mercados emergentes.

Para Argentina, el mercado seguirá de cerca durante las próximas jornadas la evolución de los bonos soberanos y si el riesgo país logra sostenerse por debajo de los 500 puntos, una referencia que volvió a convertirse en uno de los principales focos de atención de los inversores.

FN/AF