El Riesgo País cae a 485 puntos y consolida su nivel más bajo en el último mes

El Riesgo País de la República Argentina profundizó su canal de descompresión técnica en la jornada bursátil de este viernes 11 de septiembre de 2026 y cerró en 485 puntos básicos, registrando una contracción en el spread crediticio respecto de las ruedas previas. El índice elaborado por la banca privada internacional JP Morgan continuó acentuando la mejora en las paridades de los títulos públicos de deuda soberana en dólares cotizados en las plazas externas de Wall Street y en el mercado local.

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Este comportamiento consolidó al diferencial de rendimiento en su nivel más bajo registrado durante el último mes, sostenido por la firmeza de las variables fiscales y por la calma operativa que exhibieron las cotizaciones financieras del dólar en el circuito financiero.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El Riesgo País de la República Argentina concluyó la rueda comercial de este viernes 11 de septiembre en 485 puntos básicos. Durante el transcurso de las negociaciones en los mercados de capitales, el indicador administrado por JP Morgan marcó un valor de apertura de 490 puntos, tocó un máximo intradiario en ese mismo nivel inicial y descendió de forma paulatina empujado por la demanda compradora sobre los bonos globales hasta establecer su piso intradiario y precio de cierre definitivo en la cota informada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador elaborado por JP Morgan evidenció una paulatina tendencia a la baja, alejándose de los máximos registrados durante la segunda quincena de agosto. Al término del mes anterior, el diferencial de rendimiento crediticio se había posicionado en 512 puntos básicos el lunes 31 de agosto, sirviendo como plataforma para el proceso de reacomodamiento observado con el inicio del nuevo ciclo mensual. El indicador inició septiembre con una clara señal de recuperación al retroceder a 504 puntos el martes 1 de septiembre.

El canal descendente se afianzó en la mitad del ciclo comercial previo, cuando el diferencial crediticio quebró el umbral técnico de los 500 puntos. La sobretasa de Rava Bursátil cotizó en 500 puntos el miércoles 2 de septiembre y retrocedió a 494 puntos básicos el jueves 3 de septiembre

En las ruedas más recientes, la prima de riesgo ratificó su tono operativo favorable manteniendo valores de 490 puntos básicos el viernes 4 de septiembre y conservando dicho nivel durante la apertura del ciclo vigente el lunes 8 de septiembre.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración norteamericana son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.