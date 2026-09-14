Cuánto cuesta mantener a un hijo de hasta 12 años, según la canasta de crianza del INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe técnico sobre la Canasta de Crianza correspondiente a agosto de 2026.

El relevamiento mide el gasto necesario para cubrir la adquisición de bienes y servicios básicos (alimentos, vestimenta, educación, salud y transporte), y la valorización del tiempo de cuidado de infantes y niños de hasta 12 años.

Según los datos oficiales, la canasta osciló entre los $557.303 y los $713.070 mensuales, dependiendo de la franja etaria.

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Montos totales por tramo de edad

El valor total que requiere la crianza según cada franja etaria quedó compuesto de la siguiente manera:

- Menores de 1 año: $557.303 por mes ($181.852 en bienes y servicios y $375.450 en tareas de cuidado).

- De 1 a 3 años: $663.900 por mes ($234.814 en bienes y servicios y $429.086 en tareas de cuidado).

- De 4 a 5 años: $567.243 por mes ($299.064 en bienes y servicios y $268.179 en tareas de cuidado).

- De 6 a 12 años: $713.070 por mes ($370.990 en bienes y servicios y $342.080 en tareas de cuidado).

Bienes vs. Tiempo de cuidado

La metodología del INDEC combina la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires con la valorización del tiempo dedicado a las tareas de crianza (tomando como referencia el régimen salarial del personal de casas particulares en la categoría "Asistencia y cuidado de personas").

- Menores de 3 años: El gasto más representativo es el costo del cuidado, debido a las horas intensivas que requiere la primera infancia (147 horas mensuales para menores de 1 año y 168 horas para el tramo de 1 a 3 años).

- De 4 a 12 años: La inserción en el sistema escolar obligatorio reduce las horas teóricas de cuidado, a la par de que se incrementa el peso del costo de bienes y servicios, que alcanza su pico máximo de $370.990 en el segmento de 6 a 12 años.

Líneas de pobreza e indigencia

Una familia necesitó en agosto al menos $1.605.497 para no ser pobre y $726.469 para no caer en la indigencia, de acuerdo con la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA) informada por el INDEC).

Ambas canastas tuvieron un incremento mensual de 2,6%, superando a la inflación del 1,7%.

La CBT aumentó 38,3% con respecto a agosto de 2025 y 22,7% en los ocho meses de 2026, mientras que la CBA subió 39,6% y 23,7%, respectivamente. En estos casos, también se ubicaron por encima de la inflación interanual de 33,5% y acumulada de 21,3%.

LM/AF