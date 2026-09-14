A pesar de la baja de la inflación, Argentina sigue segunda en el ranking de América Latina

La inflación argentina volvió a desacelerarse en agosto, pero el dato todavía muestra una distancia importante respecto de la mayoría de los países de América Latina. Con una suba de precios del 1,7% mensual, el país quedó segundo en el ranking regional, solamente detrás de Venezuela, que registró una inflación del 8,9% en el mismo período.

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El dato difundido por el INDEC representó una baja de 0,4 puntos porcentuales frente al 2,1% de julio y fue el registro más bajo de los últimos 14 meses. Aun así, la inflación acumuló 21,3% entre enero y agosto y alcanzó el 33,5% interanual, una diferencia considerable frente a las tasas que exhiben la mayoría de las economías de la región.

Argentina, segunda detrás de Venezuela

La comparación regional muestra una marcada diferencia entre Argentina y el resto de América Latina.

Venezuela encabezó el ranking con una inflación mensual de 8,9%, mientras que Argentina quedó segunda con 1,7%. En tercer lugar apareció Bolivia, con 1,1%, seguida por Honduras, con 0,79%.

A partir de allí, las variaciones fueron considerablemente menores. Chile y Guatemala registraron 0,6%, Colombia tuvo una suba de 0,39% y República Dominicana de 0,38%.

También se ubicaron por debajo del registro argentino El Salvador, con 0,33%; Uruguay, con 0,24%; México, con 0,20%; Perú, con 0,07%; y Paraguay, que no registró variación de precios en agosto. Brasil y Costa Rica incluso mostraron una caída mensual de los precios, de 0,40% y 0,11%, respectivamente.

Hay que tener en cuenta que para esta comparación todavía no estaban disponibles los datos de agosto de Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá, por lo que esos países quedaron fuera del ranking mensual.

La diferencia también se mantiene en el acumulado

La posición argentina no cambia cuando se observa la evolución de los precios durante los primeros ocho meses del año.

Entre enero y agosto, Venezuela acumuló una inflación del 200,1%, mientras que Argentina quedó nuevamente segunda, con 21,3%. La diferencia con el resto de la región es amplia: Colombia registró 5,35%, Honduras 4,78%, Perú 4,16% y Uruguay 3,65%.

Más atrás aparecen Chile, con 3,60%; Brasil, con 3,09%; Bolivia, con 3,01%; Guatemala, con 2,95%; República Dominicana, con 2,60%; Paraguay, con 1,80%; y México, con 1,69%. Costa Rica fue el único país relevado que mostró una variación acumulada negativa, del 0,50%.

La desinflación argentina y las expectativas a futuro

En Argentina, el dato de agosto confirmó la tendencia de desaceleración de los últimos meses. El 1,7% mensual fue 0,4 puntos menor que el registro de julio y se ubicó dentro de las previsiones que manejaba el mercado, que esperaba una inflación de entre 1,4% y 1,9%.

De acuerdo con el INDEC, el resultado también llevó la inflación interanual al 33,5%, mientras que el acumulado del año alcanzó el 21,3%. El organismo confirmó además que la inflación de agosto fue del 1,7% respecto del mes anterior.

De acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto, publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el mercado proyectó una desaceleración gradual de los precios. La inflación sería de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. Sin embargo, en diciembre volvería a acelerarse hasta 1,8%, mientras que para enero de 2027 se espera un incremento de 1,6%.

La previsión para los próximos doce meses se redujo hasta 21% interanual, 0,8 puntos porcentuales por debajo del REM anterior. Para diciembre de 2026, los especialistas esperan que la inflación interanual alcance el 30%, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales frente a la estimación de julio. A más largo plazo, el mercado proyectó que el índice de precios se ubicaría en 20,5% durante 2027 y en 14,1% en 2028.

FN