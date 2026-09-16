Los activos argentinos cerraron la jornada del miércoles con mayoría de bajas, en línea con el comportamiento de las acciones locales y los bonos soberanos. El S&P Merval retrocedió 0,8% hasta los 3.056.411 puntos y, medido en dólares, cedió el mismo porcentaje hasta las 1.913 unidades.

La FED aumentó la tasa de interés por primera vez desde 2023 y contradice a Trump

En paralelo, el riesgo país subió otros 13 puntos básicos, un 2,6%, y alcanzó las 506 unidades, en una jornada marcada además por la decisión de la Reserva Federal de volver a subir las tasas de interés en Estados Unidos.

Cotizaciones a la baja en Wall Street

A nivel local, el S&P Merval bajó 0,8% a 3.056.411 puntos básicos, mientras que en dólares cedió en igual magnitud a 1.913 unidades. Dentro de los papeles que más bajaron se encuentran: YPF (-2,7%), Transportadora de Gas del Sur (-2,2%), y Pampa Energía (-2,1%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, por su parte, también anotaron mayoría de bajas de la mano de las energéticas, ante la caída del petróleo. Las que más bajan son: YPF (-3,7%), Pampa Energía (-2,5%), Transportadora de Gas del Sur (-1,8%), y Telecom (-1%).

Los bonos soberanos Globales (emitidos bajo legislación extranjera) operaron con rojos generalizados de hasta 0,88% de la mano del Global 2041. En tanto, los Bonares (de jurisdicción argentina) también registraron un pleno de negativos con el Bonar 2035 a la cabeza (-1,34%).

De esta manera, el riesgo país argentino trepó otros 17 puntos básicos (+2,6%) y alcanzó las 510 unidades.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 16 de septiembre el dólar oficial minorista cerró a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, subiendo $5 respecto al cierre de este martes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, escaló $7 a $1.513,5. Así anotó su mayor suba en lo que va de septiembre. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.900,87) se ubicó a 25,6%.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en la zona de los $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP operó a $1.535, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.595.

La FED aumentó la tasa de interés: el impacto que puede tener en Argentina

La Reserva Federal decidió el miércoles por unanimidad subir sus tasas de interés en un cuarto de punto para contener la inflación, una medida esperada por los mercados financieros pero resistida por el presidente Donald Trump. La Fed no había vuelto a subir sus tasas de referencia, que orientan los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023. Ahora se ubicarán en un rango de entre el 3,75% y el 4%

La Fed justificó la decisión al señalar que la inflación estadounidense continúa “elevada” y sostuvo que el aumento contribuirá a un “retorno más oportuno” hacia la meta del 2%. El último dato del índice de precios al consumidor correspondiente a agosto se ubicó en 3,4%, sin cambios frente al mes anterior, pero todavía por encima del objetivo de largo plazo del banco central.

Una suba de tasas en Estados Unidos suele endurecer las condiciones financieras para la Argentina por varias vías: Los bonos del Tesoro estadounidense pasan a ofrecer rendimientos más altos y atraen fondos hacia activos considerados seguros. Eso puede reducir la demanda de activos emergentes, presionar al peso y elevar la demanda de dólares.

La tasa que paga la Argentina para endeudarse en moneda extranjera parte del rendimiento de los bonos estadounidenses y suma el riesgo país. Si aumenta el primer componente, una eventual emisión de deuda se encarece, incluso sin cambios en el riesgo argentino. También sube el costo de refinanciar obligaciones en dólares.

Con tasas estadounidenses más altas, los inversores suelen exigir retornos mayores para mantener deuda y acciones de mercados emergentes. Los precios de los bonos pueden bajar y sus tasas subir. En un país con acceso limitado al crédito, el efecto puede sentirse más en las cotizaciones y en el riesgo país que en nuevas colocaciones.

Si la suba externa deriva en presión sobre el dólar y los precios internos, el Banco Central puede enfrentar una disyuntiva: sostener tasas locales relativamente altas para cuidar la demanda de pesos o aceptar una mayor depreciación. La respuesta depende de las reservas, la inflación esperada y el régimen cambiario.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,66%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,07% a la baja.

Las acciones con mayores subas son Axon (+6%), GE Vernova (+5%) e Intel (+4%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en JB Hunt (-13%), Diamondback (-7%) y First Solar (-5%).

En el resto del mundo, la situación también es alcista. En Europa, el Euro Stoxx subió 0,57%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumentó 0,62% y el CAC francés acompañó también con 0,62%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido subió 0,28%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,19%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,71%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,37% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,78%.

FN