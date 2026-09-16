La Fed se prepara para subir la tasa mientras el petróleo afloja, pero sigue arriba de los US$ 100

Los mercados bursátiles recuperaban terreno este miércoles 16 de septiembre mientras los inversores aguardaban una decisión clave de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que podría concretar su primera suba de tasas de interés desde 2023 en un escenario marcado por una inflación todavía elevada y un petróleo que, pese a la corrección de las últimas horas, permanece por encima de los US$ 100 por barril.

Según informó AFP, el mercado asigna más de un 90% de probabilidades a un nuevo endurecimiento monetario por parte del banco central estadounidense. La atención, sin embargo, no estará puesta únicamente en la magnitud de la decisión, sino también en las señales que la Fed pueda ofrecer sobre los próximos meses y la posibilidad de otro incremento antes de fin de año.

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El escenario cambió con rapidez durante las últimas semanas. La escalada del conflicto en Oriente Medio empujó al crudo nuevamente por encima de los US$ 100 y reforzó las preocupaciones sobre la persistencia de las presiones inflacionarias.

Al mismo tiempo, los últimos indicadores mostraron una fuerte creación de empleo en Estados Unidos y una inflación que continúa muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Qué puede definir la Fed

Las expectativas de una suba se fortalecieron después de las últimas declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh, durante el encuentro de banqueros centrales y economistas realizado en Jackson Hole.

Desde entonces, la combinación de un mercado laboral resistente, precios todavía elevados y la disparada del petróleo terminó por consolidar la percepción de que el organismo deberá endurecer su política monetaria.

La tensión ya se reflejó en el mercado de bonos. El rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años superó esta semana el 5%, un nivel que no se observaba desde 2007, antes de la crisis financiera internacional.

Matt Weller, analista de FOREX.com, señaló que uno de los puntos centrales será observar cómo se distribuyen los votos dentro del comité de política monetaria.

Si aparecen varias disidencias en favor de mantener la tasa sin cambios, el mercado podría interpretar el aumento como una medida preventiva aislada. En cambio, una decisión unánime reforzaría la posibilidad de un nuevo ajuste antes de que finalice el año.

El petróleo da un respiro, pero acumula una suba de casi 20%

El clima en los mercados mejoró parcialmente este miércoles gracias a una caída en las cotizaciones del petróleo, después de que datos de la industria estadounidense mostraran un aumento de las reservas.

El West Texas Intermediate (WTI) retrocedía 1,7%, hasta US$ 104,08 por barril, mientras que el Brent bajaba 1,2%, a US$ 107,50, de acuerdo con AFP.

La corrección,de todos modos, no alcanza para revertir el fuerte movimiento de septiembre. Ambos contratos continúan ampliamente por encima de los US$ 100 y acumulan una suba cercana al 20% en lo que va del mes, mientras persisten las tensiones entre Estados Unidos e Irán y Arabia Saudita mantiene cerrado un oleoducto clave.

El alivio en el crudo permitió una recuperación parcial de las bolsas después de las fuertes ventas registradas en Wall Street y Europa. Tokio, Seúl, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Wellington, Bombay y Yakarta operaron con avances, mientras Londres, París y Frankfurt también abrieron en terreno positivo.

Reino Unido ya siente el efecto del petróleo

El impacto de la energía sobre los precios comenzó a reflejarse con mayor claridad en otras economías desarrolladas.

En Reino Unido, la inflación se aceleró al 3,1% interanual en agosto, desde el 2,9% registrado en julio, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas británica citados por AFP.

El transporte, y especialmente los combustibles para vehículos, fue el principal factor detrás del incremento.

Richard Carter, analista de Quilter Cheviot, sostuvo que la guerra en Oriente Medio y la suba de los hidrocarburos ya están teniendo un impacto significativo sobre la economía británica a través de los precios de la gasolina, la energía y los costos vinculados a la vivienda.

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El especialista anticipó que la inflación podría continuar subiendo al menos hasta finales de año.

Pese a esa presión, se espera que el Banco de Inglaterra mantenga este jueves su tasa de referencia sin cambios en 3,75%, ante una economía que continúa mostrando dificultades para crecer.

Japón también se encamina a subir la tasa

La decisión de la Fed forma parte de una semana especialmente cargada para los principales bancos centrales.

El viernes será el turno del Banco de Japón, que también podría avanzar con una suba de tasas frente al aumento de la inflación y la necesidad de sostener al yen.

La moneda japonesa se fortaleció frente al dólar durante septiembre después de haber tocado en julio un mínimo de cuatro décadas, movimiento que fue respaldado por una intervención conjunta de Japón y Estados Unidos.

David Chao, de Invesco, advirtió a AFP que los mercados todavía descuentan que la inflación estadounidense terminará regresando al 2%, aunque planteó que podría estabilizarse en niveles más cercanos al 3%.

Ese escenario podría modificar también el comportamiento de los mercados cambiarios si los inversores comienzan a poner en duda la capacidad de la Fed para volver a llevar la inflación hacia su objetivo.

Con el petróleo todavía por encima de los US$ 100, los rendimientos de los bonos estadounidenses en máximos de casi dos décadas y varios bancos centrales enfrentando nuevamente presiones sobre los precios, la reunión de la Fed aparece así como una prueba clave para determinar si el mundo ingresa en una nueva etapa de tasas más altas durante más tiempo.

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