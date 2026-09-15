RDI: cómo el Big Tech en Argentina influyó en las regulaciones y benefició a Mercado Libre

Una investigación internacional publicada en 2025 reveló el alcance de la influencia de las grandes empresas tecnológicas sobre las regulaciones de distintos países. La especialista en datos, Sol Clemente, durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, repasó los principales datos del trabajo y explicó el caso argentino, con especial atención al régimen de promoción de la economía del conocimiento y los beneficios obtenidos por Mercado Libre.

Según explicó Sol Clemente, el objetivo fue estudiar la incidencia de las grandes compañías tecnológicas en los procesos regulatorios: “Básicamente, esta investigación lo que muestra es cómo se influyó durante mucho tiempo para evitar distintas regulaciones que buscan mitigar efectos negativos sobre las sociedades y la política”.

Entre las principales Big Tech aparecen Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft y Apple, además de compañías relevantes en América Latina como Mercado Libre. Clemente destacó además la enorme dimensión económica de estas corporaciones: “Alphabet, la dueña de Google, tuvo ingresos en 2024 por 350 mil millones de dólares”. La cifra, según explicó, equivale casi al PBI de Chile, tres veces el de Ecuador y diez veces el de El Salvador.

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El caso de Colombia y las regulaciones sobre redes sociales

Uno de los ejemplos analizados fue Colombia, donde las empresas tecnológicas lograron impedir la aprobación de una regulación vinculada con los contenidos que afectan la salud física y mental de los menores. “Pero, justamente, a través de este lobby, de estas reuniones, ese artículo de la ley no fue aprobado y no tuvieron que responder por los daños en la salud mental de los jóvenes”, planteó.

Para Clemente, el caso argentino presenta una particularidad: la actividad de lobby no está regulada de la misma manera: “No se encontró, no quiere decir que no haya, pero no se encontró, como acá el lobby no está regulado, nos enteramos todo muy off the record, digamos”.

Mercado Libre y la economía del conocimiento

Clemente explicó que en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se creó un régimen de promoción del software que tenía fecha de vencimiento a fines de 2019. En 2017, la AFIP cuestionó que Mercado Libre estuviera incluida en ese esquema. “El tema es que este régimen tenía fecha de vencimiento a finales de 2019”, detalló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Luego, durante el gobierno de Mauricio Macri, se amplió el régimen mediante la Ley de Economía del Conocimiento y se incorporó al comercio electrónico. “Después hubo una reunión, se lo ve a Marcos Galperín, a Mauricio Macri, y se amplía la ley, es decir, hay una modificación, sale una ley que es de la Economía del Conocimiento, donde ahí se incluye esto que tiene que ver con el comercio electrónico”, resaltó.

El lobby tecnológico y el futuro de la regulación en Argentina

Para Clemente, el hecho de que el caso colombiano no tenga un equivalente argentino dentro de la investigación no significa que el fenómeno no pueda repetirse: “No quiere decir que no pueda llegar a pasar, eso es lo que quiero recalcar, porque realmente quizás en dos años estamos viendo que nos pasa algo muy parecido”.

En Argentina, el foco quedó puesto en la evolución de las normas de promoción tecnológica y, especialmente, en la participación de Mercado Libre y Marcos Galperín durante ese proceso. “En el caso argentino lo que se vio es esta ley, cómo influyó la presencia de Mercado Libre, de Marcos Galperín, que incluso cuando se envía el proyecto de ley en la presentación está Mauricio Macri junto a Marcos Galperín para presentar el proyecto”, expresó.