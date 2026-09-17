El dólar mayorista vuelve a bajar mientras los activos argentinos buscan recuperar terreno

El mercado cambiario vuelve a mostrar un movimiento acotado este jueves, con el dólar mayorista en baja a $1.511 luego del fuerte avance registrado en la jornada previa. La cotización continúa operando con escasa volatilidad y se mantiene a más de 25% del techo de la banda cambiaria, mientras en paralelo los activos argentinos recuperan parte del terreno perdido.

La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre, pero cayó en CABA y entre los hogares de mayores ingresos

El S&P Merval sube 0,6% y las acciones que cotizan en Wall Street muestran ganancias de hasta 4%. En renta fija, los bonos en dólares avanzan hasta 0,3%, aunque el riesgo país permanece por encima de los 500 puntos, en 509 unidades.

Cotizaciones a la baja en Wall Street

A nivel local, el S&P Merval sube 0,6% a 3.048.402 puntos, mientras que medido en dólares avanza 0,8% a 1.912 puntos. Las acciones más destacadas son Central Puerto (4%), Banco Macro (1,9%), Grupo Supervielle (1,5%), Ternium (1,1%), BYMA (1%) e IRSA (1%).

Los papeles que cotizan en Wall Street, también operan con ganancias de hasta 4%, liderado por Central Puerto, Cresud (1,9%), Grupo Supervielle (1,4%) y Banco Macro (1,3%).

Así, los títulos en dólares operan con subas de hasta 0,3% de la mano del Global 2030 (0,3%), Bonar 2038 (0,3%) y el Bonar 2041 (0,3%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 509 puntos básicos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 17 de septiembre el dólar oficial minorista se mantienen en el orden de los $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, subiendo $5 respecto al cierre de este miércoles.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, baja tras el rebote del miércoles en la cual anotó su mayor avance en lo que va de septiembre, aunque continúa operando con escasa volatilidad y a más de 25% del techo de la banda cambiaria.

El tipo de cambio cae hasta $1.511 para la venta. De esta manera, vuelve a cotizar a la baja a 25,9% del límite superior de la banda, que durante la jornada se ubica en $1.902,19.

En lo que va de septiembre, sin embargo, el movimiento del dólar sigue siendo acotado: acumula un avance de apenas $5, equivalente al 0,3%. Desde el comienzo de 2026, en tanto, registra una suba de $58,50, o 4%.

Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera en $1.534, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.595.

La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre

La confianza de los consumidores mostró una mejora en septiembre, aunque con fuertes diferencias según la región y el nivel de ingresos. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 41,18 puntos, con una suba mensual de 2,37% frente a agosto y un avance de 3,44% interanual.

El dato general muestra de igual modo comportamientos muy distintos. Mientras el Interior del país registró un crecimiento mensual de 5,23% y el Gran Buenos Aires avanzó 3,33%, la confianza cayó 6,78% en la Ciudad de Buenos Aires. En términos interanuales, el índice se encuentra 7,50% arriba en el GBA y 3,28% por encima en el Interior, pero acumula una baja de 8,53% en CABA.

Según el documento elaborado por la Universidad Di Tella, el Interior quedó además como la región con mayor nivel de confianza, con 46,11 puntos, mientras que CABA mostró el registro más bajo, con 37,16 puntos.

La inflación mayorista se aceleró en agosto y llegó al 2,1%

Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto, acelerándose respecto del 0,8% registrado en julio, y acumularon una suba de 19,1% en los primeros ocho meses de 2026, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 29,8%.

El dato mostró una variación mayor que la inflación minorista: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había avanzado 1,7% durante agosto. Según explicó el organismo estadístico, el resultado de agosto respondió a un aumento de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los productos importados.

La FED aumentó la tasa de interés: el impacto que puede tener en Argentina

La Reserva Federal decidió el miércoles por unanimidad subir sus tasas de interés en un cuarto de punto para contener la inflación, una medida esperada por los mercados financieros pero resistida por el presidente Donald Trump. La Fed no había vuelto a subir sus tasas de referencia, que orientan los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023. Ahora se ubicarán en un rango de entre el 3,75% y el 4%

La Fed justificó la decisión al señalar que la inflación estadounidense continúa “elevada” y sostuvo que el aumento contribuirá a un “retorno más oportuno” hacia la meta del 2%. El último dato del índice de precios al consumidor correspondiente a agosto se ubicó en 3,4%, sin cambios frente al mes anterior, pero todavía por encima del objetivo de largo plazo del banco central.

Una suba de tasas en Estados Unidos suele endurecer las condiciones financieras para la Argentina por varias vías: Los bonos del Tesoro estadounidense pasan a ofrecer rendimientos más altos y atraen fondos hacia activos considerados seguros. Eso puede reducir la demanda de activos emergentes, presionar al peso y elevar la demanda de dólares.

La tasa que paga la Argentina para endeudarse en moneda extranjera parte del rendimiento de los bonos estadounidenses y suma el riesgo país. Si aumenta el primer componente, una eventual emisión de deuda se encarece, incluso sin cambios en el riesgo argentino. También sube el costo de refinanciar obligaciones en dólares.

Con tasas estadounidenses más altas, los inversores suelen exigir retornos mayores para mantener deuda y acciones de mercados emergentes. Los precios de los bonos pueden bajar y sus tasas subir. En un país con acceso limitado al crédito, el efecto puede sentirse más en las cotizaciones y en el riesgo país que en nuevas colocaciones.

Si la suba externa deriva en presión sobre el dólar y los precios internos, el Banco Central puede enfrentar una disyuntiva: sostener tasas locales relativamente altas para cuidar la demanda de pesos o aceptar una mayor depreciación. La respuesta depende de las reservas, la inflación esperada y el régimen cambiario.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 1,05%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,09%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,56% al alza.

Las acciones con mayores subas son Generac (+18%), Moderna (+9%) y Hewlett Packard (+9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Paramount Skydance (-5%), Copart (-4%) y Axon Enterprise (-3%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,98%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,78% y el CAC francés acompaña con 0,69%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,22%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,44%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,41%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió apenas 0,04% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,53%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2,6% hasta US$ 103,1 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede un 1,7%, hasta los US$ 100,78 el barril.

FN