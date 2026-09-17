La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre, pero cayó en CABA y entre los hogares de mayores ingresos

La confianza de los consumidores mostró una mejora en septiembre, aunque con fuertes diferencias según la región y el nivel de ingresos. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 41,18 puntos, con una suba mensual de 2,37% frente a agosto y un avance de 3,44% interanual.

El dato general muestra de igual modo comportamientos muy distintos. Mientras el Interior del país registró un crecimiento mensual de 5,23% y el Gran Buenos Aires avanzó 3,33%, la confianza cayó 6,78% en la Ciudad de Buenos Aires. En términos interanuales, el índice se encuentra 7,50% arriba en el GBA y 3,28% por encima en el Interior, pero acumula una baja de 8,53% en CABA.

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Según el documento elaborado por la Universidad Di Tella, el Interior quedó además como la región con mayor nivel de confianza, con 46,11 puntos, mientras que CABA mostró el registro más bajo, con 37,16 puntos.

Otra de las diferencias más marcadas apareció por nivel socioeconómico. Entre los hogares de ingresos bajos, el ICC aumentó 12,33% mensual y quedó 4,82% por encima del nivel de septiembre de 2025. En cambio, entre los hogares de ingresos altos cayó 4,07% en el mes, aunque todavía se ubicó 2,24% por encima del registro de un año atrás.

Con esa evolución, el nivel de confianza de los hogares de menores ingresos quedó incluso levemente por encima del correspondiente a los de mayores ingresos: 41,29 puntos frente a 40,95 puntos.

La brecha se explica en buena medida por el fuerte salto en la percepción sobre la situación personal. Entre los hogares de menores ingresos, ese componente trepó 21,73% mensual, mientras que la evaluación de la situación macroeconómica subió 13,40%. Entre los hogares de mayores ingresos, en cambio, la situación macro cayó 8,89% y la disposición a comprar bienes durables e inmuebles retrocedió 7%.

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Al desagregar el índice, el componente de Situación Personal mostró el mayor crecimiento del mes, con una suba de 11,33%, hasta 43,04 puntos. En cambio, la Situación Macroeconómica cayó 0,75% y el componente de Bienes Durables e Inmuebles retrocedió 3,42%.

El deterioro de la percepción macroeconómica se concentró especialmente en el corto plazo. La perspectiva económica a un año cayó 3,2% mensual y quedó 6,2% por debajo de septiembre de 2025. A tres años, en cambio, la expectativa mejoró 1% mensual y avanzó 2,4% interanual.

En CABA, el deterioro fue todavía más marcado: la evaluación de la situación macroeconómica cayó 9,7% mensual, con un retroceso de 7,2% en las expectativas de corto plazo y de 11,2% en las de largo plazo.

Menor disposición a comprar electrodomésticos, autos y casas

El índice también mostró una baja en la predisposición a realizar compras importantes.

A nivel nacional, el componente de Bienes Durables e Inmuebles descendió 3,4% mensual. Dentro de ese rubro, la disposición a comprar electrodomésticos cayó 4,4%, mientras que la correspondiente a automóviles y viviendas retrocedió 2%.

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CABA volvió a mostrar el peor desempeño: el indicador de bienes durables e inmuebles cayó 16,8%, con una baja de 21,9% en electrodomésticos y de 8% en automóviles y casas.

En el Interior ocurrió lo contrario: el componente general avanzó 4,7%, mientras que la predisposición a comprar autos y viviendas mejoró 7,2%.

Pese a la baja mensual, el indicador nacional de bienes durables e inmuebles se mantiene 13,68% por encima de septiembre de 2025, con un crecimiento interanual de 23,45% en el componente de automóviles y casas.

Las expectativas futuras volvieron a crecer

El relevamiento también mostró que las Expectativas Futuras subieron 3,80% en septiembre, mientras que las Condiciones Presentes avanzaron apenas 0,33%.

En la comparación interanual, las condiciones presentes se encuentran 9,42% por encima de septiembre de 2025, mientras que las expectativas futuras se mantienen prácticamente estables, con una baja de 0,24%.

El comportamiento vuelve a mostrar diferencias geográficas. En el GBA, las expectativas futuras aumentaron 6,80% mensual; en el Interior, 3,29%. En CABA, en cambio, cayeron 4,57%, al tiempo que las condiciones presentes retrocedieron 9,93%.

La confianza todavía está por debajo del pico de 2025

Aunque septiembre dejó una mejora, el índice permanece lejos de su máximo reciente. El informe señala que el pico de confianza durante el actual gobierno se alcanzó en enero de 2025, con 47,38 puntos. Desde entonces, el ICC acumula una caída de 13,09%.

En comparación con el piso de enero de 2024, cuando había descendido a 35,60 puntos tras las primeras medidas del gobierno de Javier Milei, la confianza acumula una recuperación de 15,67%.

En cuanto a los datos técnicos del relevamiento vale señalar que fue realizado entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos de población adulta de grandes centros urbanos, con un error estadístico de +/-3,5%. La encuesta fue ejecutada por Poliarquía Consultores.

LR/fl