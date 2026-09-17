El panorama meteorológico para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense anticipa condiciones de estabilidad marcadas para este 17 de septiembre, consolidando el paulatino ascenso de las marcas térmicas tras el ambiente fresco de los días previos.

La jornada se presentará sin probabilidades de precipitaciones en todo el arco metropolitano, permitiendo desarrollar actividades al aire libre con total normalidad. El viento predominará del sector norte, un factor clave para el paulatino ingreso de aire más cálido que elevará los registros máximos hacia las horas de la tarde.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 10°C, registrando un inicio fresco pero menos riguroso en comparación con las marcas previas.

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A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá entre despejada a parcialmente nublada, dando paso a una rápida recuperación del valor térmico con el correr de las horas.

Clima jueves 17 de septiembre

Hacia la tarde se alcanzará el pico de temperatura, con una máxima estimada en 21°C, marcando un ambiente significativamente más agradable y templado en toda la Capital Federal.

En las zonas del Gran Buenos Aires, especialmente en los municipios más alejados del Río de la Plata, las mínimas matutinas pueden ser levemente inferiores, rozando los 8°C, pero alcanzando techos térmicos similares hacia el mediodía y la tarde.

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Durante la noche, el ambiente se tornará moderadamente fresco, cerrando la jornada con un promedio de 17°C y vientos leves del sector norte entre 7 y 12 km/h.

Alertas meteorológicas este 17 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no mantiene vigentes alertas por fenómenos severos para la Ciudad de Buenos Aires ni el área metropolitana. A nivel nacional, el foco de mal tiempo se desplaza hacia el extremo sur del país, con alertas activas por intensas lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento que afectan a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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Para el resto de la zona central argentina, predominará el tiempo estable y el paulatino aumento de las temperaturas máximas. En el pronóstico extendido para el AMBA, se prevé que la estabilidad continúe al menos hasta el fin de semana, consolidando tardes en torno a los 20°C.

De cara al próximo sábado 19 y domingo 20, las condiciones se mantendrán favorables, con abundante sol, ausencia de precipitaciones y registros térmicos idóneos para disfrutar al aire libre.