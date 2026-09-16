Malvinas: Trump podría reunirse con el primer ministro británico en Nueva York

En plena tensión entre la Argentina y el Reino Unido por las Malvinas, Donald Trump, quien el fin de semana se ofreció como eventual mediador entre ambos países, podría tener un cara a cara con el primer ministro británico, Andy Burnham, la semana próxima en Nueva York, donde se desarrollará la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según medios ingleses "está previsto” que Burnham tenga su primer encuentro con Trump, luego del diálogo telefónico entre ambos, en el que coincidieron en “la necesidad de seguir trabajando para lograr un alto el fuego” que termine con la guerra de Rusia en Ucrania. El comunicado oficial no hizo ninguna mención a las Malvinas.

Mientras que The Guardian consignó que funcionarios británicos intensificaron las gestiones para un eventual encuentro entre el primer ministro británico y el presidente de Estados Unidos. Downing Street confirmó la presencia de Burnham en la Asamblea General pero no anunció una potencial reunión con Trump.

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Trump y Burnham se presentarán el martes en el atril de la Asamblea General en Nueva York, donde estará el presidente Javier Milei para dar su discurso al día siguiente. En las últimas semanas, el presidente norteamericano mencionó a las Islas Malvinas, con declaraciones que fueron celebradas por la administración libertaria.

El sábado pasado, en el marco de una visita a Irlanda, el mandatario republicano se ofreció como eventual mediador entre la Argentina y Gran Bretaña ante un hipotético conflicto.

“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre. Pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo. Pero ahora mismo hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas”, dijo Trump, al responder una pregunta durante una conferencia de prensa junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Más allá de la cuestión Malvinas, la reunión bilateral entre Trump y Burnham, en caso de concretarse, se produciría en un momento de particular ebullición en las relaciones entre Washington y Londres.

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“El encuentro se perfila como un campo minado diplomático, dada la elevada tensión transatlántica en torno a cuestiones como la crisis en Medio Oriente, Rusia, las Islas Malvinas, la unificación de Irlanda y la regulación de las empresas tecnológicas”, advirtió el Daily Mail, que recordó que días atrás Trump describió al primer ministro laborista como un “hombre muy agradable”, aunque “de tendencia progresista”.

Malvinas, Trump y el primer ministro británico

Después de que Trump generara un temblor diplomático el 31 de agosto al sugerir en la Casa Blanca que podría “revisar” la posición norteamericana de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas para presionar a Londres a aumentar su gasto en defensa, el presidente de Estados Unidos advirtió luego que un potencial conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería “un desastre potencial” y que podría resolver la disputa territorial, en caso de que alguno de los países pidiera su ayuda.

Trump mencionó que cuando era chico los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, en referencia a las Islas. Y agregó: “(Los británicos) Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos hablamos de semanas en barcos”.

Además, en su visita a Dublín, el republicano dijo que la reunificación de la isla sería lo “natural”, y que es algo que se concretará “tarde o temprano”. Recientemente Reino Unido se opuso enérgicamente al reclamo de independencia de Escocia, Irlanda y Gales, al plantear que funciona mejor “cuando promueve sus valores compartidos de forma conjunta para resolver los problemas de todos, en lugar de dividirse”.

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