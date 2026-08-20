La confianza del consumidor en el Gobierno de Javier Milei cayó por segundo mes consecutivo

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) cayó 1,08% mensual en agosto y se ubicó en 40,23 puntos. En julio ya había registrado una contracción de 4,78%, por lo que el indicador completó dos meses consecutivos en terreno negativo.

La crisis de confianza atraviesa las últimas encuestas nacionales

En la comparación interanual, en cambio, el índice se ubicó 0,71% por encima de agosto de 2025, lo que muestra una situación prácticamente estable frente a un año atrás.

La evolución de los últimos meses también marca una pérdida de impulso respecto de los máximos alcanzados previamente. El pico del ICC durante la actual gestión se produjo en enero de 2025, cuando llegó a 47,38 puntos. Desde entonces acumula una caída de 15,09%. De todos modos, permanece 13,01% por encima del piso de 35,60 puntos registrado en enero de 2024. El relevamiento de agosto fue realizado entre el 4 y el 13 de este mes.

Mejoran las expectativas sobre la economía, pero empeora la situación personal

Uno de los principales datos del informe aparece al desagregar el índice según sus diferentes componentes. Mientras la mirada sobre la economía general mostró una mejora, los indicadores más vinculados con la realidad inmediata de los hogares volvieron a deteriorarse.

Según explicó Sebastián Auguste, de la UTDT, el subíndice de Situación Macroeconómica aumentó 3,06% mensual. En contraste, Situación Personal cayó 3,31%, mientras que Bienes Durables e Inmuebles retrocedió 4,03%, convirtiéndose en el componente que más disminuyó durante agosto.

La divergencia también aparece al comparar los datos con el año pasado. “En la comparación interanual, Situación Macroeconómica aumentó 6,86% y Bienes Durables e Inmuebles 0,20%, mientras que Situación Personal se ubicó 5,62% por debajo del nivel de agosto de 2025”, indicó Auguste.

De esta manera, los consumidores muestran una evaluación más favorable de las perspectivas generales de la economía que de su propia situación económica, al tiempo que disminuye la predisposición a realizar gastos de mayor magnitud.

Una dinámica similar surge al separar las percepciones sobre el presente de las expectativas hacia adelante. En agosto, las Expectativas Futuras avanzaron 0,44% mensual, mientras que las Condiciones Presentes retrocedieron 3,18%.

La brecha también se mantiene en términos interanuales: las expectativas hacia adelante se encuentran 2,44% por encima de agosto de 2025, mientras que la evaluación de las condiciones actuales está 1,65% por debajo.

Fuerte caída de la confianza en el Interior

El comportamiento del índice también mostró diferencias importantes entre las distintas regiones del país. La confianza aumentó ligeramente en el Gran Buenos Aires (GBA) y la Ciudad de Buenos Aires (CABA), mientras que sufrió una fuerte caída en el Interior.

El mayor incremento se registró en el GBA, con una suba mensual de 0,41%, seguido por CABA, donde avanzó 0,11%. En cambio, en el Interior el ICC cayó 3,79%, convirtiéndose en el principal factor de deterioro regional durante agosto.

A pesar de esa contracción, el Interior continúa teniendo el nivel de confianza más elevado entre las tres regiones analizadas, con 43,82 puntos. En el otro extremo aparece el GBA, con 38,27 puntos, el registro más bajo.

La confianza subió entre los hogares de menores ingresos

El informe de la Universidad Di Tella también detectó comportamientos contrapuestos de acuerdo con el nivel socioeconómico de los hogares.

Entre los consumidores de ingresos bajos, la confianza aumentó 2,13% mensual, mientras que entre los hogares de ingresos altos cayó 1,76%.

Sin embargo, pese a la evolución de agosto, todavía existe una brecha considerable entre ambos grupos. Los hogares de mayores ingresos mantienen un ICC de 42,68 puntos, frente a los 36,76 puntos correspondientes a los consumidores de menores ingresos.

FN/MSS