RDEco: José Siaba Serrate analizó los desafíos del programa económico de Milei y la falta de crédito

El programa de estabilización impulsado por Javier Milei logró modificar variables centrales de la economía, pero enfrenta nuevos desafíos vinculados con el crecimiento, el crédito y el escenario electoral. “Creo que ha tenido éxito en estabilizar la situación que era muy complicada cuando asumió el gobierno”, afirmó José Siaba Serrate.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el economista analizó la evolución del programa, la recuperación de la actividad y los obstáculos que enfrenta el crecimiento. También se refirió al acceso al crédito, los cambios en la estrategia económica y las tensiones financieras que podrían surgir durante el período electoral.

El crecimiento y el problema del crédito

El economista destacó que el Gobierno consiguió revertir la recesión inicial, aunque posteriormente el programa perdió dinamismo. “Creo que generó el final de una recesión que heredó Milei cuando asumió y provocó una recuperación muy fuerte en el 2024”, sostuvo. Sin embargo, advirtió: “Eso se trabó cuando hubo que implementarle cambios al plan”.

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Según Siaba Serrate, el programa no constituye un esquema cerrado. “Hubo que hacerle cambios al plan y va a haber que hacerle más cambios al plan. No es una definición completa, sino que se va corrigiendo sobre la marcha”, explicó.

El consultor financiero señaló que el crecimiento perdió impulso después de la primera etapa de recuperación. “El problema es que el crecimiento ha ido perdiendo tracción”, afirmó.

En ese contexto, identificó al crédito como uno de los principales obstáculos para la expansión económica. “La lógica de esto es el crédito, es lo que me va a dar movilidad. Y el crédito está bloqueado”, sostuvo.

Los cambios en la estrategia económica

Siaba Serrate también consideró que podrían producirse modificaciones en la estrategia económica, pese a que el Gobierno plantea mantener el rumbo. “Uno ve los cambios en el gabinete, uno lo ve muy activo a Toto Caputo y está tratando de introducir cambios que son pequeños, que sumados pueden dar una mayor potencia al plan”, explicó.

El economista vinculó la necesidad de reactivar la economía con el escenario electoral. “Uno necesitaría ahora darle mayor actividad a la economía para que llegue a mejores condiciones”, señaló.

Dólares, deuda y política monetaria

Respecto del programa financiero, Siaba Serrate explicó que el Gobierno cuenta con una estrategia para afrontar los vencimientos, aunque existen variables que pueden modificarla. “Se anunció un blindaje financiero, un programa financiero de cómo se van a cubrir los vencimientos en dólares de este año y del año que viene”, indicó.

A la vez, advirtió sobre una eventual tensión entre las necesidades financieras del Tesoro y la demanda de dólares de los ahorristas durante un período electoral. “Eso también es función de la incertidumbre electoral”, sostuvo, y agregó: “Si el Tesoro va a ir a buscar dólares al Banco Central y la población va a pedir dólares también para dolarizar sus portafolios, ahí hay una tensión que no está contemplada”.