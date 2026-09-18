La balanza comercial en agosto tuvo un superávit de US$ 2.187 millones, con un marcado crecimiento de las exportaciones, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

“El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 8,4% en relación con igual mes del año anterior, y totalizó un monto de US$ 15.579 millones. En este contexto, la balanza comercial registró un superávit de US$ 2.187 millones, con un resultado positivo por trigésimo tercer mes consecutivo”, informó el organismo.

“Combustibles y energía fue el rubro exportador de mayor suba interanual (41,2%) en agosto de 2026; y Combustibles y lubricantes, el uso con mayor aumento (68,5%) en las importaciones”, señaló el organismo estadístico.

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Los principales socios comerciales en el octavo mes de 2026 fueron, en orden: Brasil, China, Unión Europea e India.

Exportaciones

En agosto, las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 8.883 millones, lo que representó un incremento interanual de 12,4%, impulsado por un alza de 16,0% en los precios, ya que las cantidades exportadas disminuyeron 3,1%.

Según el INDEC, todos los rubros tuvieron un porcentaje de exportaciones más alto respecto a agosto de 2025, salvo productos primarios (PP) que disminuyó 14,2% (US$ 287 millones menos), especialmente por una caída de semillas y frutos oleaginosos. Las cantidades exportadas de PP se redujeron 20,1% y los precios crecieron 7,1%.

Importaciones

Por su parte, las importaciones totalizaron US$ 6.696 millones, marcando un incremento interanual de 3,6% debido al crecimiento del 11,0% en los precios, ya que las cantidades descendieron 6,5%.

El uso económico que registró el mayor aumento porcentual fue Combustibles y lubricantes , con una variación positiva de 68,5% (US$ 210 millones más respecto a agosto de 2025). Las cantidades aumentaron 24,3% y los precios, 34,0%. Combustibles y lubricantes elaborados fue el agregado que registró mayor incremento en valores absolutos, con US$ 151 millones más de compras.



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