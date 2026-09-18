RDC: la campaña de Flavio Bolsonaro teme nuevas decisiones de Trump antes de las elecciones

La campaña de Flávio Bolsonaro sigue con atención los movimientos de Donald Trump y, según explicó Eleonora Gosman, existe preocupación por el impacto que podrían tener nuevas decisiones de Estados Unidos antes de las elecciones. “La campaña de Flávio ha detectado que una intervención de Trump antes de las elecciones podría estar desmantelada”, señaló.

En la Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la analista puso el foco en las medidas comerciales adoptadas por el Gobierno estadounidense y en su posible efecto sobre Brasil. También repasó los contactos recientes entre dirigentes vinculados al bolsonarismo y funcionarios de la administración Trump, entre ellos la visita de Eduardo Bolsonaro a Washington.

Trump y los aranceles a Brasil

Gosman recordó que las medidas comerciales tienen como objetivo encarecer las importaciones y modificar el flujo comercial entre ambos países. “Tiene que ver básicamente con el tema de impedir las importaciones, de hacerlas tan caras que impiden las importaciones de productos brasileños”, sostuvo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según su análisis, este escenario constituye una preocupación para el sector político vinculado a Flávio Bolsonaro. “Bueno, este es un poco el temor de la campaña, el temor”, afirmó Gosman al describir las expectativas ante eventuales nuevas decisiones de Trump.

La especialista también vinculó el escenario con los contactos recientes entre dirigentes brasileños y funcionarios estadounidenses. En ese sentido, recordó la visita de Eduardo Bolsonaro a Washington: “Hace tres días creo que fue Eduardo Bolsonaro fue a visitar, fue a la Casa Blanca y luego fue a la Secretaría de Estado”.

El vínculo entre Bolsonaro y la Casa Blanca

Para Gosman, ese encuentro pudo haber sido relevante para transmitir información y plantear determinados procedimientos ante las autoridades estadounidenses. “Allí seguramente mostró todas las informaciones necesarias para que haya procedimientos determinados”, afirmó.

En ese marco, la entrevistada planteó que las decisiones de Trump no deberían analizarse de manera aislada, sino teniendo en cuenta las necesidades políticas de la campaña de Flávio Bolsonaro. “No creo que Trump haga algo que no sea concordante con las necesidades de Flávio”, concluyó.