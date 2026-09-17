Diferencias mínimas entre Lula y Bolsonaro, a menos de tres semanas de las elecciones

A solamente 17 días de las elecciones presidenciales en Brasil las últimas encuestas, en medio de un clima político enrarecido salpicado por denuncias sobre integrantes del Supremo Tribunal Federal (el equivalente a la Corte Suprema de Argentina), muestran que la paridad entre el actual presidente Lula da Silva y el principal candidato opositor, Flávio Bolsonaro, se mantiene.

La nueva encuesta realizada esta última semana por la consultora Atlas Intel/Bloomberg refleja que apenas centésimas separan al oficialismo y al principal candidato opositor.

Sin contar el voto en blanco (1,6%) y el de quienes optaron la opción No sabe/no contesta (otro 0,5%), entre los votos válidos para la primera vuelta Lula obtuvo el 45% de las preferencias contra el 42,6% de Flavio Bolsonaro. Muy relegados aparecen Renan Santos, del Partido Missao (5,2%) y luego el escritor y médico Augusto Cury, con un 3,5%.

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El resultado cambia para un eventual balotaje, aunque habrá que evaluar los apoyos que recibirán los protagonistas de ese desempate en el camino a la segunda vuelta.

Si el balotaje fuera protagonizado por el hijo de Jair Bolsonaro y Lula, el aspirante opositor se quedaría con la presidencia apenas por 0,4%. Los números: 50,2% contra un 49,8%.

El sondeo de Atlas Intel arroja un resultado ajustado al igual que otras encuestas de intención de voto difundidas en los últimos días. Datafolha, por ejemplo, arrojó un empate técnico en un eventual balotaje, donde Lula reunpía el 46% y Flávio Bolsonaro, 44%.

En este nuevo relevamiento la desaprobación de la gestión presidencial de Lula es del 51,5%, mientras que un 40,9 la califica como "buena" y otro 7,6% usa el adjetivo "regular".

Entre todos los aspirantes al mismo cargo la imagen negativa le gana a la positiva, algo que se extiende a líderes políticos brasileños que no participan de la contienda del 4 de octubre, como Jair Bolsonaro, el ex presidente que permanece encarcelado, quien genera uno de los mayores porcentajes de rechazo: un 53%. Lo acompañan en los primeros lugares de ese ránking Lula (54% de imagen negativa), Michelle Bolsonaro 49%, Flavio Bolsonaro, 55%, Gerardo Alckmin 52%, Romeu Zema 50% y Janja (la esposa de Lula), con 55%.

Cuando la pregunta del sondeo fue ¿por quién no votaría nunca? Lula aparece primero con un 52% de rechazo, Flavio Bolsonaro lo escolta con un 50,2% y tercero está Renan Santos con 39,1%.

La encuesta de Atlas Intel se realizó entre 5.018 adultos mayores brasileños entre el 11 y el 16 de septiembre, con un margen de error de