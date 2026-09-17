RDC: adelantan el receso de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para evitar un juicio político contra Pete Hegseth

El periodista, Norman Powell, durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, analizó que la Cámara de Representantes de Estados Unidos adelantó su receso después de que el republicano Tom Massie impulsara una resolución para iniciar un juicio político contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, por el manejo de la guerra contra Irán.

Según explicó Norman Powell, la iniciativa podía generar un fuerte impacto dentro del oficialismo. “Justamente se trata de un representante republicano que se ha enfrentado con Donald Trump, quien puso a consideración una resolución, él es Tom Massie de Kentucky y él puso a consideración una resolución para hacerle un juicio político a Pete Hegseth por el manejo de la guerra contra Irán”, planteó.

La respuesta de la conducción de la Cámara de Representantes fue inmediata. Mike Johnson decidió adelantar el receso parlamentario y enviar a los legisladores nuevamente a sus distritos, donde deberán concentrarse en el trabajo político de cara a las elecciones de noviembre.

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Luego, manifestó que, “inmediatamente, como esto sin duda traería un terremoto en el ambiente político republicano, Mike Johnson, el jefe de la Cámara de Representantes, decidió darles un receso anticipado a todos los miembros de la Cámara para que vayan a trabajar en sus respectivos distritos con vistas a las elecciones de noviembre”.

Powell remarcó además la particularidad del calendario legislativo estadounidense, debido a que los congresistas habían regresado recientemente de un período de descanso. “La verdad es que los legisladores han estado muy poco tiempo trabajando esta vez, porque hacía pocos días habían vuelto de un receso de verano, pero como se presentó esta situación, inmediatamente el presidente de la Cámara, Mike Johnson, hizo una maniobra y los mandó a descansar nuevamente a los legisladores”, explicó en +Perfil.

Nuevas sanciones contra Rusia

Antes del receso, la Cámara logró aprobar una legislación que contempla nuevas sanciones contra Rusia y que apunta a limitar los ingresos provenientes de sus exportaciones petroleras: “Pero antes consiguieron aprobar una ley que la va a firmar Donald Trump, por la cual le van a aplicar sanciones extras a Rusia para impedir que consiga ganancias de los productos petroleros que vende a la India y China”.

El proyecto contempla aranceles del 100% para China e India, dos de los principales compradores del petróleo ruso. “Esta legislación establece un 100% de tarifas para China y para la India, que son dos compradores importantes del petróleo ruso, con lo cual, Rusia se abastece financieramente para enfrentar a Ucrania”, expresó.