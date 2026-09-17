RDI: la SIDE recibió casi $80 mil millones extra en 50 días y su presupuesto llegó a $176 mil millones

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibió casi $80 mil millones adicionales en menos de 50 días durante 2026 y llevó su presupuesto vigente a unos $176 mil millones. Durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, puso el foco en las sucesivas ampliaciones presupuestarias dispuestas por el Gobierno.

“Vamos a hablar de las asignaciones presupuestarias de incremento que el Gobierno ha dado, por lo general, en su gestión desde que asumió en diciembre del 2023 y puntualmente en los últimos cincuenta días”, planteó Leandro Bravo.

Según Bravo, la última modificación incorporó más de $30 mil millones a la SIDE y se produjo después del discurso presidencial sobre la soberanía de las Islas Malvinas: “Bueno, en este caso, el Gobierno le incrementó las partidas presupuestarias a la Secretaría de Inteligencia de Estado, como conocemos SIDE, en los últimos cincuenta días ha incrementado en 80.000 millones de pesos”.

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Y agregó: “Ayer hablábamos de presupuestos que nos ejecutan y acá estamos hablando de presupuestos que se duplican. Digamos, hay una especie de criterio para algunas cosas y criterio para otras cosas”.

El control de la SIDE en el Congreso

El periodista también se refirió al funcionamiento de la comisión bicameral encargada del control de los organismos de inteligencia y a la reunión que mantuvieron sus integrantes con autoridades de la SIDE. “Bueno, la bicameral se juntó el mes pasado. Se juntó”, desarrolló.

Según explicó, durante ese encuentro se expusieron argumentos vinculados con las nuevas partidas y con las tareas de seguridad relacionadas con la visita del papa León XIV prevista para noviembre: “Lo que ellos presentaron fue que el incremento está relacionado con la llegada del papa León catorce próxima en noviembre y son las tareas que están destinadas a mantener la seguridad del sumo pontífice”.

Bravo señaló además que desde sectores opositores surgieron cuestionamientos sobre el uso de los gastos reservados. “Eso fue lo que unos plantearon desde la oposición lo que reclamaron fueron que Kravets con estos gastos reservados no se haga la campaña para ser intendente de Lanús”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.