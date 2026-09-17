RDC: Lula aumenta el programa social 'Bolsa Familia' de 600 a 691 reales en plena campaña electoral

Lula da Silva puso en vigencia un aumento del Bolsa Familia a pocos días de la primera vuelta electoral, con una suba que llevó el monto del beneficio de 600 a 691 reales. El incremento, equivalente a alrededor del 15%, fue presentado por el Gobierno como una actualización vinculada con la inflación acumulada desde 2023.

La corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, explicó los alcances de la medida durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil y señaló que el aumento también abrió interrogantes sobre su impacto en las cuentas públicas. Mientras sectores empresariales expresaron preocupación por el nivel de gasto, el Gobierno sostiene que existe margen fiscal para financiar la actualización.

El aumento del Bolsa Familia

El nuevo monto comenzó a regir 17 días antes de la primera vuelta electoral en Brasil. Según detalló Gosman, el beneficio pasó de 600 a 691 reales, lo que representa un incremento de 91 reales.

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La corresponsal señaló que el Gobierno brasileño presenta la medida como una actualización del poder de compra del subsidio frente a la evolución de los precios. "Ese aumento refleja el ajuste, digamos, es un ajuste inflacionario, en realidad, de los últimos años y medio, desde 2023", sostuvo.

Qué es el Bolsa Familia

El Bolsa Familia es un programa de asistencia destinado a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica. Según explicó Gosman, quienes no tienen empleo y se encuentran en una situación crítica pueden inscribirse para acceder al subsidio.

"Es el subsidio a los pobres", resumió la corresponsal al describir el funcionamiento del programa. Durante el intercambio también se lo comparó con los planes sociales existentes en Argentina.

Un programa con continuidad entre gobiernos

Gosman señaló que este tipo de política social tiene antecedentes de larga data en Brasil y que su implementación se remonta a gobiernos anteriores. Según indicó, Lula da Silva mantuvo el esquema cuando llegó al poder y continuó con el programa.

"Lula lo continuó y lo continuó sin tocarlo", explicó la corresponsal al referirse a la continuidad que tuvo la política de asistencia a lo largo de distintos gobiernos brasileños.

El impacto fiscal de la medida

El incremento del beneficio también generó preocupación entre sectores empresariales por el efecto que podría tener sobre el gasto del Estado. Según lo planteado durante el segmento, algunas estimaciones ubican el costo de la medida para 2027 por encima de los 5.000 millones de dólares.

Sin embargo, el Gobierno brasileño sostiene que cuenta con recursos suficientes para afrontar el aumento. Gosman señaló que las autoridades consideran que existe margen fiscal para autorizar la actualización.