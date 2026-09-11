Patricia Bullrich expresó su preocupación por la "velocidad" de la recuperación económica y complicó a Milei

Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Alianza, volvió a expresar su preocupación por la “velocidad” de la recuperación económica, y solicitó que la baja de impuestos prevista en regímenes como el RIGI pueda “llegar a todos” en unas declaraciones que dio durante una exposición en la Universidad de San Andrés

La senadora Patricia Bullrich

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la legisladora afirmó que el alcance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) genera asimetrías y exigió que la reducción impositiva no se limite a quienes acceden al mismo o al “Súper RIGI”, advirtiendo que muchas compañías, comercios, industrias y servicios tecnológicos afrontan altos costos que complican su competitividad.

Bullrich además señaló que la velocidad de la recuperación “preocupa muchísimo”, y remarcó que el ritmo de los cambios debe acompañar las necesidades de todos los argentinos para que el esfuerzo “tenga sentido” el año que viene.

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La senadora ya había expresado inquietudes similares en agosto, durante su paso por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Estas nuevas declaraciones de Bullrich se conocieron un día después de que el presidente Javier Milei defendiera su programa económico en el Council of the Americas, donde descartó la necesidad de sumar cambios.

La senadora reconoció los avances macroeconómicos del Gobierno, pero indicó que todavía falta que esos resultados se reflejen en la vida cotidiana, e insistió en que se necesita “confianza” para que la velocidad de los cambios produzca mejoras para familias y empresas.

Javier Milei

Las diferencias de Patricia Bullrich con el Gobierno

Bullrich es la referente oficialista que más diferencias marcó en público sobre temas sensibles al Gobierno, como el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y la controversia por el pliego de María Verónica Michelli.

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Además, según la Agencia Noticias Argentinas (NA), durante sus recientes encuentros con empresarios, la senadora exigió “más velocidad en los resultados”, reconociendo que el rumbo económico es “correcto”, pero difícil.

HM