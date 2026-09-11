Javier Alonso: “Bullrich intenta posicionarse al atacar a Kicillof porque sabe que Milei cae en las encuestas”

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, analizó el enfrentamiento político en torno a la inseguridad, las críticas de Patricia Bullrich a la gestión bonaerense y el debate por la baja de la edad de imputabilidad. En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), cuestionó el rol del Gobierno nacional en materia de seguridad y defendió las políticas implementadas por la administración de Axel Kicillof.

Durante la entrevista, Alonso sostuvo que la discusión sobre la inseguridad también está atravesada por la disputa política y electoral. Además, explicó la situación de los menores que delinquen, el impacto de la falta de fondos nacionales para infraestructura penitenciaria y consideró que el enfrentamiento de Bullrich con Kicillof puede responder a su búsqueda de posicionamiento político frente a la caída de Javier Milei en las encuestas.

Javier Alonso es el actual Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cargo que asumió en diciembre de 2023 bajo la gobernación de Axel Kicillof, tras la salida de Sergio Berni. Es técnico en Minoridad y Familia por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, cursó la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación y se especializó en gestión de políticas educativas en FLACSO. Además, se ha desempeñado como especialista en políticas públicas y seguridad para diversos organismos internacionales. Entre el año 2008 y 2015, se desempeñó como Secretario de Seguridad Interior y posteriormente como Subsecretario de Planeamiento e Información dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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Javier, Jorge Fontevecchia los saluda, un gusto volver a hablar con usted. ¿Cómo terminó siendo la polémica con Patricia Bullrich y todo lo relacionado con el tema de la baja de imputabilidad de los menores? Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia su propia perspectiva. ¿Cómo terminó siendo la perspectiva de esa polémica con la exministra de Seguridad Nacional?

Bueno, buenos días, Jorge, buenos días, audiencia. La provincia de Buenos Aires fue la primera provincia de todo el país que se ocupó del delito de los menores. Allí, por el año 2009, se dictó la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, que nos permitió poder ocuparnos justamente de los menores que delinquen. Eso permitió que nosotros, sobre todo a partir del inicio de la gestión, pusiéramos en marcha un protocolo muy claro donde, cada vez que un menor comete una transgresión a la ley, un delito, tenga la edad que tenga, en una comisaría se hace un análisis de la situación de ese menor, se trabaja con un equipo del sistema local de niñez que va a visitar a la familia y se presenta el caso ante el fiscal y el juez de menores, que es quien tiene que tomar la decisión. Entonces, esta situación nos permite tener un panorama claro. Hemos, por decisión de los jueces, encerrado en institutos de menores a menores de 12 años que estaban con armas de fuego, menores de 11 años, menores de 10 años. Es decir que en la provincia de Buenos Aires, a diferencia del resto de las provincias, donde quedaban impunes los delitos cometidos por menores de 16 años, eso no era un problema en la provincia de Buenos Aires. A su vez, se dictó esta nueva ley. El artículo 50 de la misma ley establece que el Gobierno nacional, en el presupuesto, asignará partidas presupuestarias específicas para que se ponga en marcha esta ley. Si eso supone creación de infraestructura de los establecimientos socioeducativos de tratamiento, especialistas, cargos de jueces, de fiscales, de defensores de menores, entonces una vez más están creando una ley, la ley, para que salga la ley, y se asume el compromiso para que los legisladores de menores pongan en marcha esta ley. Si los legisladores votan la ley y se asume el compromiso de incluir partidas presupuestarias para poder desarrollar la infraestructura, la ley se pone en marcha y los fondos no llegaron una vez más. A su vez, la Nación nos debe 60 mil millones de pesos que estaban destinados para construir 3.500 plazas carcelarias. La provincia tenía un plan de construir 12.000 plazas carcelarias, la provincia construyó 8.500, la Nación tenía que financiar 3.500 de esas plazas. La deuda actualizada al día de hoy es de 60.000 millones de pesos. Y, a su vez, nos quitaron el fondo de seguridad que financiaba la política de seguridad. Entonces, la verdad que cuando se habla de seguridad hay que tener claro que primero tiene que haber una actitud de combatir a los delincuentes. Desde que está nuestro gobernador hasta el día de hoy hay 18.000 presos más en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Si eso no es combatir el delito, no sé qué es. Después estamos llevando adelante la inversión. La inversión histórica en la provincia de Buenos Aires, la más relevante en materia de seguridad, la hicimos nosotros. Y después hay un trabajo permanente de coordinación con la Justicia, con los fiscales, que nos permitió lograr los resultados históricos en materia criminológica: la baja de los homicidios, que hayamos reducido el robo automotor, en fin, un montón de situaciones que son las que el gobierno destaca y que hace que nuestro país sea el más seguro de la región. Sin embargo, hace un mes y medio empezó una campaña muy fuerte. Obviamente, con que en la provincia de Buenos Aires ocurran 50 delitos por día, esos 50 delitos pasados simultáneamente en cadena y hablando del baño de sangre, construyen una imagen de un desborde, de una situación de caos, básicamente porque este gobierno está muy mal en su imagen política. La inseguridad era el quinto problema. Usted hable con consultores políticos, le van a decir, en nuestra opinión pública hoy la seguridad como tema de preocupación de los vecinos era el quinto problema. Venía la corrupción, el desempleo, la pobreza, la situación económica y venía la seguridad. ¿Qué necesita el gobierno? Esconder la crisis profunda que está pasando y tratar de levantar otros problemas. Entonces están instalando en agenda un tema que obviamente se abraza del dolor de las víctimas. ¿Cómo podemos discutir la sensación de inseguridad? Cualquiera que tenga un problema, cualquiera en la provincia de Buenos Aires puede tener miedo por ser robado, por ser asaltado, por perder la vida. Ahora, hay una política que nos está dando resultados. Lo que más nos indigna es que el gobierno habla como si fuera la oposición, como si no tuviera responsabilidad. Entonces nos encantaría que con la misma precisión que se aborda cada delito, que es lo que señala Bullrich, se aborde cada vez que un narco cruza la frontera lleno de droga para traer a la provincia de Buenos Aires, cada vez que en cada barrio se vende, se llega cocaína y llega marihuana y llega paco, porque todo eso es una responsabilidad del Gobierno nacional. Entonces, los únicos que trabajamos para combatir el delito en la provincia de Buenos Aires somos el gobierno provincial junto con los 135 intendentes. Algunos un poco más, algunos un poco menos, pero hay un compromiso de todos para combatir el delito. El Gobierno nacional critica, se llena la boca, pero no invierte un peso, no hay operativos. Usted no puede mostrar imágenes de operativos de fuerzas federales atacando a los narcos o llevando adelante causas federales. Entonces esto es, me parece, lo que hay que poner blanco sobre negro.

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Javier, concretamente por el tema de la jueza y la posposición durante cierta cantidad de tiempo de la puesta en funcionamiento, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se va a llegar?

Bueno, el 16 de septiembre, primero dejemos claro también, es muy pertinente su pregunta, hubo una organización social que se ocupa de prestar un servicio con menores para el sistema de justicia, que presentó una medida cautelar ante la jueza y la jueza dictó una medida de amparo por la cual se prorrogó por 60 días, ¿sí? Nada de eso tuvo que ver el Ejecutivo. Esta jueza citó a diferentes agencias del Poder Ejecutivo a una reunión el 16 de septiembre, donde iremos a conversar con ella sobre las diferentes cuestiones que hacen falta para que la ley nacional, la ley provincial, siga vigente y nos permita seguir trabajando. O sea, no hay ningún menor que haya quedado impune en estos días en que estamos viviendo. La ley se prorrogó, se está prorrogando la ley nacional. La ley nacional, esta jueza, iremos a esa reunión. En nuestros institutos de menores hay más de 350 adultos que cometieron delitos cuando eran menores de 18 años, fueron condenados y están cumpliendo condena en los institutos de menores. Por orden de los jueces de ejecución de pena. Entonces, tal vez nosotros estamos llevando adelante diferentes reuniones para tratar de resolver esa situación, de descomprimir los institutos de menores, transfiriendo a los menores adultos que cometieron delitos cuando eran menores. Y después hay otras situaciones que tienen que ver con determinados criterios que hay que tomar en la Justicia, que también dependen de otras agencias. Pero me parece que vamos a escuchar lo que plantea la jueza. Hubo un fiscal que lo apeló, veremos la Cámara qué decisión toma sobre la apelación del fiscal. Ahí ya son cuestiones judiciales.

Clarísimo. Última pregunta, Javier. Recién reflexionábamos con el director de La Política Online acerca de todo el panorama político y había una particularidad que unía a Kicillof con Patricia Bullrich: son los dos que tienen capital electoral propio, son los dos que están arriba en todas las encuestas, cada uno en conflicto, podríamos decir, más allá de que la palabra usted la comparta, pero cada uno en conflicto con el, podríamos decir, referente oficial del sector: en el caso del peronismo, Cristina Kirchner; en el caso del antiperonismo, hoy Javier Milei. ¿Puede ser plausible, conjeturable, que el ataque de Patricia Bullrich sobre la provincia de Buenos Aires tenga que ver con la posibilidad de que ella misma se vea en algún momento con la posibilidad de enfrentar a Axel Kicillof electoralmente?

Bueno, yo creo que Patricia Bullrich se ha venido diferenciando, ha sido una voz crítica en las últimas semanas. Se ha manifestado sobre las deficiencias de este plan económico y sobre la dificultad en que la política del Gobierno nacional no esté impactando en la gente. Habló de sectores perdedores y de que hay un montón de gente que la está pasando mal. Empezó a ser una voz crítica, sin duda. Discutir con Axel Kicillof la posiciona como una actriz relevante en la disputa electoral, y todos sabemos que Javier Milei está cayendo en las encuestas. Por otro lado, lo tenemos a Axel, que está creciendo en su vínculo y se está desarrollando en cada provincia una militancia muy grande. Cristina Fernández de Kirchner es una autoridad dentro del Partido Justicialista, pero usted sabe, Fontevecchia, que el movimiento peronista y el movimiento nacional que históricamente está alrededor del movimiento peronista va muchísimo más allá del Partido Justicialista. Entonces, yo creo que en diferentes provincias de la Argentina estamos viendo una militancia que está viendo con mucha esperanza esta propuesta de Axel de construir una alternativa nacional, porque más allá de ganar las elecciones, si ganamos las elecciones hay que gobernar y hay que transformar la Argentina, y estamos viendo que los últimos tres gobiernos han tenido muchas dificultades para gobernar la Argentina en el sentido del beneficio del pueblo, de los trabajadores, de la clase media, de los empresarios. Entonces, se está llevando adelante un gran debate que atraviesa diferentes sectores sociales y diferentes partidos políticos, donde Axel está promoviendo justamente una construcción política que venga a plantear el desafío de generar trabajo, de una alianza entre lo público y lo privado, del Estado con los empresarios, de los trabajadores, en el marco del siglo XXI, de los desafíos de la inteligencia artificial, de todo lo que eso supone. Entonces, estuvimos en Misiones hace poco, hablando con los productores de la yerba mate, la grave situación que están atravesando, y hay un conocimiento de las posiciones de Axel que es muy importante. Entonces, yo creo que ahí aparecen diferentes actores que ya se están vislumbrando, líderes del proceso político que se empezará el año que viene. No hay que acelerar los tiempos, pero sí está claro que hay dos construcciones que están en marcha y hay un gobierno que se está deshilachando.

Javier Alonso, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo y nos mantenemos en contacto como siempre. Muy gentil.

Gracias a usted. Muy amable.

LMM