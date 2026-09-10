“Dejen de mentirle a la gente”: el fuerte cruce entre Bullrich y Alonso tras el tiroteo en El Palomar

Un balazo a las siete de la mañana en la puerta de un colegio del Conurbano fue la mecha que hizo volar por los aires la relación entre Nación y la gestión de Axel Kicillof. Lo que empezó como un salvaje intento de robo a un comisario retirado en El Palomar mutó rápidamente en una batalla política sin filtro, con chicanas cruzadas, pases de factura por el narcotráfico y reclamos millonarios entre Patricia Bullrich y Javier Alonso, actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Ambos conocen de cerca la gestión de la seguridad y el funcionamiento de las policías nacionales y provinciales. Bullrich desde su paso por el Ministerio de Seguridad de la Nación y Alonso desde su experiencia al frente de la cartera bonaerense.

La primera piedra la tiró la funcionaria desde sus redes sociales. Indignada por el violento episodio que dejó herido a un padre frente a su hija de quinto grado, Bullrich apuntó sus cañones directo a la gobernación. "¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror?", disparó la ex ministra, quien además arremetió contra la Justicia al advertir que, si los atacantes son menores, quedarán libres por culpa de "la locura de la jueza garantista".

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El posteo de Bullrich

El contragolpe bonaerense no tardó en llegar y tuvo la firma del ministro Javier Alonso, que salió a defender al gobernador con los tapones de punta. Lejos de esquivar el bulto, el funcionario acusó a Bullrich de ser contradictoria con sus propios datos. "Cuando usted era ministra, sus estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros. Hoy Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?", retrucó con ironía.

La respuesta de Alonso subió velozmente de tono y golpeó donde más duele en la política de seguridad federal: el control de los límites territoriales. El ministro de Kicillof le exigió a Bullrich que apague las redes sociales y se ponga a gestionar para evitar que el negocio narco inunde los barrios. "La droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener", denunció de manera tajante.

El extenso descargo de Alonso

En clave política, el funcionario bonaerense aprovechó la tribuna digital para colar el reclamo financiero que mantiene la Provincia con la Casa Rosada. Alonso le exigió a la Nación que devuelva "los miles de millones de dólares que les quitaron" y aseguró que el gobernador está sólido y avalado por las urnas. "No gestionan, no invierten, no les importa el prójimo. Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente", remató.

Más allá del ruido político y de la pirotecnia en el mundo virtual, el epicentro del conflicto se apoya en una realidad difícil: la violencia cotidiana que marca el pulso en las calles del Gran Buenos Aires. El choque entre la Nación y la Provincia tuvo como telón de fondo una mañana de pánico extremo que pudo haber terminado en tragedia cuando decenas de familias dejaban a sus hijos para entrar a clases.

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Tres tiros a metros de la escuela

El hecho que encendió la pólvora política ocurrió a las 7.20 de este jueves sobre la calle Santiago Brian, a cien metros del colegio Emaús, en el partido de Morón. Hernán Mariano Catarraso, un comisario mayor inspector retirado de 51 años, estaba estacionando para dejar a su hija cuando la rutina se quebró por completo. Seis delincuentes armados, vestidos con ropa oscura, se bajaron de dos autos dispuestos a robar a los padres presentes.

La secuencia duró apenas unos segundos, pero fue digna de una película de terror urbano. Los ladrones abrieron fuego y uno de los tres balazos impactó de lleno en el abdomen del ex policía. Lejos de rendirse, Catarraso desenfundó su arma y combatió el ataque para poner en fuga a la banda. "Hice dos disparos: a uno le di de lleno y al otro lo rocé", le confesó la víctima, sin perder nunca la conciencia, a una vecina enfermera que corrió a asistirlo en medio del caos.

Mientras el comisario retirado fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Posadas, en el asfalto sólo quedó un arma abandonada por los delincuentes y la desesperación de las familias. Lucila, la madre de un alumno, relató el espanto de tener un caño apuntándole desde el otro lado del vidrio de su auto mientras los delincuentes atacaban a los vehículos estacionados. Tras la balacera, los asaltantes escaparon a toda velocidad, dejando un herido grave y desatando una tormenta política que promete nuevos capítulos.

TC/MSS