Lomas de Zamora: mujer fue brutalmente golpeada por sus hijos y debió ser internada

Una mujer debió ser hospitalizada tras ser brutalmente golpeada por sus hijos en su casa, ubicada en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió el martes a la noche, en una vivienda ubicada cerca de las calles París y Carriego. Por lo sucedido fue detenido uno de los hijos de la víctima, de 28 años.

Según las fuentes policiales, en el procedimiento participaron agentes de la Comisaría Lomas de Zamora 7ma., que llegaron al lugar tras recibir una alerta y comprobaron que la mujer presentaba serias lesiones como consecuencia de los golpes. Por eso motivo, fue llevada a un centro de salud de la zona, donde sigue internada.

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De acuerdo a las primeras averiguaciones, el ataque se habría generado porque los hijos acusaban a su madre de ser la responsable de la muerte de su progenitor, cinco años atrás, catalogada como suicidio.

El joven detenido permanece a disposición de la Justicia, mientras la investigación sigue para determinar las razones que provocaron la pelea y definir cómo sucedió la agresión. La causa está caratulada como “violencia familiar” y los investigadores deberán establecer el grado de responsabilidad de cada persona involucrada en el caso.

Otro caso violento en Lomas de Zamora: hombre asesinó a su hijo autista

Un hombre fue arrestado el pasado 1 de agosto, tras haber asesinado a su hijo de doce años que padecía autismo, en la casa de su madre, ubicada en el barrio San José, en el sur del conurbano bonaerense.

Luego de un llamado de alerta al 911, el personal policial arribó a la vivienda ubicada en la calle Río Negro al 1.800, partido de Lomas de Zamora, cuya propietaria confirmó que su hijo Néstor, de 41 años, asesinó a su nieto Nahuel, a golpes.

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Los agentes comprobaron el fallecimiento del menor de edad, quien presentaba traumatismo de tabique nasal, con masivo sangrado, y edema en hemicara derecha.

HM