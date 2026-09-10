Tiros en El Palomar: hieren a un policía retirado que había llevado a su hija a la escuela

Un policía retirado fue baleado este jueves por la mañana durante un intento de robo en El Palomar, partido de Morón, cuando llevaba a su hija a la escuela. Según testigos, el hombre se tiroteó con los asaltantes, que bajaron de dos autos para abordar a los padres y madres, que en ese momento estaban dejando a los alummos.

El hecho ocurrió cerca de las 7.30, en la zona de Santiago Brian al 900. El hombre herido fue identificada como Hernán Mariano Catarraso, un comisario mayor inspector retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Según el reporte policial, Catarraso se dirigía a la escuela Emaús junto a su hija cuando fue interceptado por los seis asaltantes, que vestían ropa oscura y estaban armados. Durante el intento de robo, los ladrones hicieron tres disparos. Uno de los balazos impactó en el abdomen del expolicía.

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Testigos señalaron que el policía también disparó ante la situación. Y eso habría producido la huida de los asaltante, que dejaron un arma de fuego en el lugar..

Una ambulancia del SAME llegó minutos después y trasladó a Catarraso de urgencia al Hospital Posadas, donde quedó internado.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que procura identificar y localizar a los seis delincuentes que participaron del intento de asalto.

Lucila, la mamá de uno de los alumnos, contó a A24 que a ella la apuntaron a través del vidrio de su auto. "Bajaron varias personas con armas y empezaron a atacar a los autos que estaban estacionados", relató. Después de los tiros, agregó "se subieron otra vez a los vehículos y se fueron. Y quedó el papá herido".

En el mismo lugar, el 28 de agosto, se había producido otro hecho violento. En el horario de salida de los alumnos un hombre fue asaltado cuando estaba con su familia en las inmediaciones del colegio, en el horario de salida de los alumnos.

La secuencia fue registrada en video y difundida por vecinos. En las imágenes se observa cómo un asaltante aborda a la víctima y, después de amenazarla, logra que entregue sus pertenencias. Ante la situación, varias personas que se estaban en el lugar se alejaron rápidamente para protegerse.

LT.