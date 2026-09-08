Motochorros asesinaron a un joven de 23 años para robarle la moto en José C. Paz

En un nuevo ataque de motochorros en el conurbano, esta vez en un barrio de José C. Paz, un joven de 23 años fue asesinado de un disparo en la espalda para robarle la moto.

La víctima fue identificada como David Elías Ojeda Vázquez, que regresaba a su casa luego de haber estado en un gimnasio de la zona, cuando en el cruce de las calles Polonia y Piñero del barrio Sol y Verde dos sujetos en una moto lo amenazaron para asaltarlo, se cree que David intentó escapar y le dispararon por la espalda.

La escena, dramática, fue registrada por la cámara de una vivienda vecina, y se ve como Ojeda Vázquez se detiene y cae sobre la vereda, mortalmente herido. Es alcanzado segundos después por la pareja de asesinos, uno de los cuales se sube a la moto de la víctima, para emprender luego la fuga junto a su cómplice.

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Un vehiculo que justo pasó por la zona se percató de lo que estaba ocurriendo y se detuvo unos metros más adelante, sus ocupantes se acercaron para ayudar a Ojeda Vázquez, que agonizaba sobre la vereda. Según se indicó, la ambulancia que llegó unos minutos más tarde trasladó al joven baleado de urgencia al Hospital Mercante, pero fue en vano y se indicó que David Ojeda Vázquez había muerto.

La impotencia del padre

"David iba a la tarde al gimnasio y después a trabajar, siento mucha bronca, no es política, es mi hijo que era sano, quiero justicia...”, dijo más tarde José Luis, el padre del joven asesinado,

"No se merecía que estas ratas inmundas lo maten así, por la espalda, son una larvas...", agregó desolado porque la tragedia de la inseguridad castigara a su familia.

Mientras tanto, familiares y amigos de la víctimas protestarán en la ruta 197, para reclamar que la policía detenga a los culpables del crimen, que son intensamente buscados.

HB