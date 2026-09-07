El abuelo paterno de Guadalupe Lucero, la niña que desapareció el 14 de junio de 2021 en San Luis, fue detenido en el marco de una nueva causa por abuso sexual contra una menor. Se trata de una investigación distinta de la que ya afrontaba desde abril de este año por un hecho similar.

Roque Lucero fue detenido este domingo por la Policía de San Luis luego de que el informe de Cámara Gesell de una nueva presunta víctima diera positivo, según informó Agencia Noticias Argentinas. Fuentes del caso consultadas por la agencia confirmaron que este lunes se realizará la audiencia imputativa contra el hombre.

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En esa instancia se conocerán los cargos en su contra y se definirá su situación procesal. Según las mismas fuentes, se espera que el abuelo paterno de Guadalupe continúe detenido mientras avanza la investigación.

La familia de Guadalupe pidió que investiguen al abuelo

La nueva detención volvió a poner a Roque Lucero en el centro de la atención por su posible relación con la investigación por la desaparición de Guadalupe. La niña fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, cuando tenía 5 años, y desde entonces no se pudo determinar qué ocurrió con ella.

La familia materna de Guadalupe sostiene que existen elementos que deberían ser analizados para establecer si el hombre tuvo alguna vinculación con la desaparición. Entre ellos, cuestionaron que durante su declaración en 2021 Lucero habría reconocido que ya era investigado por un presunto abuso sexual contra una menor de 8 años.

En abril de este año, Roque Lucero había sido imputado en una causa por abuso sexual de una menor. La situación generó sorpresa en su entorno y, al mismo tiempo, llevó a la familia materna de Guadalupe a reclamar que se profundizara la investigación sobre su posible participación en la desaparición.

En mayo, Soledad Poma de Otaegui, abogada que representa a la mamá de Guadalupe, solicitó a la fiscalía que analizara el número telefónico de Roque Lucero. El pedido incluía las comunicaciones y el recorrido que realizó durante los días anteriores y posteriores a la desaparición de la niña.

Hasta el momento, la familia no obtuvo respuestas sobre ese pedido y no hubo avances significativos en esa línea de investigación.

La desaparición de Guadalupe Lucero

Guadalupe Lucero desapareció el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis. La niña estaba junto a otros chicos en las inmediaciones de la casa de su abuela cuando fue vista por última vez.

Desde entonces se realizaron distintos operativos y rastrillajes para intentar encontrarla, pero la investigación continúa sin determinar qué ocurrió con la menor. A más de cinco años de su desaparición, su paradero sigue siendo desconocido.

En mayo de 2026, el Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20 millones la recompensa para quienes aporten información que permita encontrar a Guadalupe.

LBLT