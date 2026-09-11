Javier Milei volvió a usar la inteligencia artificial para celebrar una fecha patria. En esta ocasión, el presidente se puso a la par de Domingo Faustino Sarmiento para homenajearlo por el Día del Maestro este 11 de septiembre. El jefe de Estado se comparó con el prócer, a quien también llamaban "loco", y dijo que fue su inspiración para enseñar economía.

Milei compartió el breve video hecho con IA en sus redes sociales, acompañado del mensaje "FELIZ DÍA DEL MAESTRO. MAGA!". El Sarmiento de la inteligencia artificial comenta que "critican sus formas, Don Javier", con lo que el presidente coincide.

Milei, Onganía y los que operan para la corona

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar... Hasta me llamaron loco", comenta el prócer. Luego agrega que no se puede "combatir la barbarie" con "tibieza".

A eso, Milei responde: "Usted me inspiró a enseñar. Por eso enseñé economía durante años. Para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos".

Por último, ya en off, el jefe de Estado enuncia un mensaje inusualmente conciliador para los docentes: "Hoy, en el Día del Maestro, agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria".

"El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad; el que enseña a pensar, no qué pensar. Y por suerte tenemos muchísimos así. Muchísimas gracias a todos los docentes de toda la Argentina", completa Milei.

No es la primera vez que el libertario usa la inteligencia artificial para ponerse como protagonista hipotético de la historia argentina. El 25 de Mayo, por el aniversario de la revolución de 1810, se ubicó con IA junto a Belgrano en la Plaza de Mayo. "Siguiendo el camino de los próceres. Feliz 25 de Mayo a todos los argentinos", planteó entonces.

Además del mensaje en redes sociales, el jefe de Estado tiene previsto encabezar este viernes un acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Milei hablará ante docentes y alumnos invitados, pero la actividad será sin acceso para la prensa.

El "diálogo" completo entre Milei y Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento: Así que critican sus formas, Don Javier.

Javier Milei: Sí, viven criticando. Mi tono, mis formas, mi vehemencia.

Sarmiento: No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar... Hasta me llamaron loco.

Milei: Eso suena familiar.

Sarmiento: Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la patria enfrentando a quienes promueven su atraso.

Milei: Usted me inspiró a enseñar. Por eso enseñé economía durante años. Para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos.

Hoy, en el Día del Maestro, agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria. El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad; el que enseña a pensar, no qué pensar. Y por suerte tenemos muchísimos así. Muchísimas gracias a todos los docentes de toda la Argentina.

ff